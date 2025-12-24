Эксперт раскритиковал план урегулирования, предложенный Украиной

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложенный Киевом проект по урегулированию конфликта вокруг Украины "рассчитан на дураков" - он направлен на срыв потенциальных мирных договоренностей, так как содержит не приемлемые для России условия и Запад может обвинить РФ в нежелании решать конфликт дипломатическим путем, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политический обозреватель издания "Украина.ру" Владимир Скачко.