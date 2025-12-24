Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскритиковал план урегулирования, предложенный Украиной - РИА Новости, 24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 24.12.2025
Эксперт раскритиковал план урегулирования, предложенный Украиной
Предложенный Киевом проект по урегулированию конфликта вокруг Украины "рассчитан на дураков" - он направлен на срыв потенциальных мирных договоренностей, так... РИА Новости, 24.12.2025
Эксперт раскритиковал план урегулирования, предложенный Украиной

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложенный Киевом проект по урегулированию конфликта вокруг Украины "рассчитан на дураков" - он направлен на срыв потенциальных мирных договоренностей, так как содержит не приемлемые для России условия и Запад может обвинить РФ в нежелании решать конфликт дипломатическим путем, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политический обозреватель издания "Украина.ру" Владимир Скачко.
Ранее в среду украинские СМИ сообщили о предложенном Киевом проекте плана по урегулированию конфликта. В нем Киев, не желая отвести войска, предлагает РФ выйти из подконтрольных районов Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
"То, что предлагает украинская сторона, направлено не на реализацию, а на срыв мирных договоренностей. Смысл этих предложений в том, чтобы предложить России такой вариант мирного разрешения конфликта, от которого она отказалась бы и таким образом дала бы возможность Украине и стоящему за ней коллективному Западу - Европе и США - обвинить Россию в нежелании проводить мир и решать проблему дипломатическим путем. Хитрый, подлый, иезуитский, рассчитанный на дураков план Запада, который Зеленский осуществляет неукоснительно, прикрывая его пропагандистским флером о мире", - сказал Скачко.
Эксперт уточнил, что проект плана полностью нереалистичен, так как содержит неприемлемые для России условия, а заявления Киева о евроинтеграции, территориальных претензиях, желание вступить в Евросоюз и НАТО назвал информационным шумом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Белоруссия получила новые предложения США по Украине
