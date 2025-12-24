Украина хочет контролировать ЗАЭС без участия России

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России, следует из опубликованного украинскими СМИ и предложенного Киевом проекта плана по урегулированию.
Как сообщил ряд украинских СМИ, проект в среду представил Владимир Зеленский в ходе общения с украинскими журналистами.
"Украинское предложение другое (в сравнении с предложением США - ред.): Запорожская (атомная) электростанция будет совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина: 50 на 50. Но 50% производимой электроэнергии получает Украина, а еще 50% – США, которые самостоятельно определяют распределение (электроэнергии - ред.)", - говорится в материале, опубликованном на сайте украинского телеканала "Общественное".
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что на переговорах по Украине стоит вопрос возможного совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.