В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Четыре взрыва прогремели в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что ему поступила информация о четырех взрывах в городе.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.