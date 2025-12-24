https://ria.ru/20251224/ukraina-2064312657.html
ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины
ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины - РИА Новости, 24.12.2025
ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины
Вооруженные Силы РФ поразили предприятия военной промышленности, а также объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:27:00+03:00
2025-12-24T12:27:00+03:00
2025-12-24T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины
ВС России поразили объекты энергетического комплекса Украины, используемые ВСУ