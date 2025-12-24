ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ поразили предприятия военной промышленности, а также объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.