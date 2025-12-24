СМИ: предложенный Киевом план не содержит упоминания о российских активах

Согласно опубликованным телеканалом ТСН 20 пунктам проекта, в нем не содержится упоминания замороженных на Западе российских активов.

Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.