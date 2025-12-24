Рейтинг@Mail.ru
12:20 24.12.2025 (обновлено: 12:32 24.12.2025)
СМИ: предложенный Киевом план не содержит упоминания о российских активах
киев, россия, дмитрий медведев, евросовет, евросоюз, еврокомиссия, антониу кошта, украина, санкции в отношении россии
Киев, Россия, Дмитрий Медведев, Евросовет, Евросоюз, Еврокомиссия, Антониу Кошта, Украина, Санкции в отношении России
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Публикуемый украинскими СМИ проект плана, предложенного Киевом, не содержит упоминания об использовании замороженных активов РФ.
Согласно опубликованным телеканалом ТСН 20 пунктам проекта, в нем не содержится упоминания замороженных на Западе российских активов.
Европа решением по российским активам подвела Киев, пишут СМИ
23 декабря, 07:25
Европа решением по российским активам подвела Киев, пишут СМИ
23 декабря, 07:25
Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Евросоюзе испугались пойти на открытое похищение российских активов, признав "старшинство академиков из Вашингтона". Комментируя решения ЕС, зампред Совбеза назвал саммит Евросоюза по российским активам "воровским сходняком".
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия,пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
"Нападение отложено". В Германии резко высказались о российских активах
20 декабря, 18:58
"Нападение отложено". В Германии резко высказались о российских активах
20 декабря, 18:58
 
Киев, Россия, Дмитрий Медведев, Евросовет, Евросоюз, Еврокомиссия, Антониу Кошта, Украина, Санкции в отношении России
 
 
