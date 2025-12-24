https://ria.ru/20251224/ukraina-2064291295.html
СМИ: в предложенном Киевом плане нет обязательства не вступать в НАТО
СМИ: в предложенном Киевом плане нет обязательства не вступать в НАТО - РИА Новости, 24.12.2025
СМИ: в предложенном Киевом плане нет обязательства не вступать в НАТО
Публикуемый украинскими СМИ проект плана по урегулированию, предложенный Киевом, не содержит упоминания об обязательстве Украины не вступать в НАТО. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:37:00+03:00
2025-12-24T11:37:00+03:00
2025-12-24T12:01:00+03:00
киев
украина
нато
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251222/ssha-2063724424.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, нато, в мире, россия
Киев, Украина, НАТО, В мире, Россия
СМИ: в предложенном Киевом плане нет обязательства не вступать в НАТО
В мирном плане не говорится об обязательстве Украины не вступать в НАТО