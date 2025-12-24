Рейтинг@Mail.ru
Проект мирного плана предполагает безъядерный статус Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
11:31 24.12.2025 (обновлено: 11:39 24.12.2025)
Проект мирного плана предполагает безъядерный статус Украины, пишут СМИ
Проект мирного плана предполагает безъядерный статус Украины, пишут СМИ
Предложенный Киевом проект плана по урегулированию на Украине предполагает безъядерный статус Украины, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на проект. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:31:00+03:00
2025-12-24T11:39:00+03:00
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Проект мирного плана предполагает безъядерный статус Украины, пишут СМИ

Проект мирного плана предполагает безъядерный статус Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предложенный Киевом проект плана по урегулированию на Украине предполагает безъядерный статус Украины, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на проект.
"Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством согласно Договору о нераспространении ядерного оружия", - приводит телеканал текст одиннадцатого пункта проекта.
