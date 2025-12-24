https://ria.ru/20251224/ukraina-2064288570.html
Проект мирного плана предполагает безъядерный статус Украины, пишут СМИ
Проект мирного плана предполагает безъядерный статус Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 24.12.2025
Проект мирного плана предполагает безъядерный статус Украины, пишут СМИ
Предложенный Киевом проект плана по урегулированию на Украине предполагает безъядерный статус Украины, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на проект. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:31:00+03:00
2025-12-24T11:31:00+03:00
2025-12-24T11:39:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251223/sostoyanie-2064155049.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
Проект мирного плана предполагает безъядерный статус Украины, пишут СМИ
Проект мирного плана предполагает безъядерный статус Украины