https://ria.ru/20251224/ukraina-2064270451.html
На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта
На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта - РИА Новости, 24.12.2025
На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта
Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за время конфликта, заявил гендиректор украинского... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:01:00+03:00
2025-12-24T11:01:00+03:00
2025-12-24T11:01:00+03:00
в мире
украина
киев
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
https://ria.ru/20251217/belousov-2062644798.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, дтэк
В мире, Украина, Киев, ДТЭК
На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта
Тимченко: Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом