Рейтинг@Mail.ru
На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064270451.html
На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта
На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта - РИА Новости, 24.12.2025
На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта
Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за время конфликта, заявил гендиректор украинского... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:01:00+03:00
2025-12-24T11:01:00+03:00
в мире
украина
киев
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
https://ria.ru/20251217/belousov-2062644798.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, дтэк
В мире, Украина, Киев, ДТЭК
На Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта

Тимченко: Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за время конфликта, заявил гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.
"Украинцы столкнулись с беспрецедентным энергетическим кризисом... Боюсь, это будет самая тяжелая зима (с начала конфликта -ред.)", - сказал Тимченко в интервью газете Wall Street Journal.
Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что в стране около 400 тысяч потребителей ежедневно остаются без электроснабжения.
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой 5-10 градусов тепла в квартирах и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал, насколько снизились энергетические мощности Украины
17 декабря, 14:37
 
В миреУкраинаКиевДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала