В Ростовской области задержали гражданина Украины за шпионаж

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Оперативники задержали в Ростовской области гражданина Украины, подозреваемого в сборе для СБУ информации о российской технике и военных под видом блогерской деятельности, сообщает УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, жителя Мелитополя Запорожской области, связанная со сбором и передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений ВС России", - говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант, поддерживая контакт с офицером СБУ, под видом блогерской деятельности собирал в интернете сведения о расположении блокпостов, местах стоянки техники и проживания личного состава ВС России, а затем передавал их через мессенджер сотруднику украинской спецслужбы.
Подозреваемый задержан, у него изъята техника и средства связи, которые могли быть использованы для передачи информации стороне противника. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Мужчина арестован.
