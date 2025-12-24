Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области задержали гражданина Украины за шпионаж
10:57 24.12.2025
В Ростовской области задержали гражданина Украины за шпионаж
В Ростовской области задержали гражданина Украины за шпионаж - РИА Новости, 24.12.2025
В Ростовской области задержали гражданина Украины за шпионаж
Оперативники задержали в Ростовской области гражданина Украины, подозреваемого в сборе для СБУ информации о российской технике и военных под видом блогерской... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:57:00+03:00
2025-12-24T10:57:00+03:00
россия
ростовская область
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://ria.ru/20251218/delo-2062824488.html
россия
ростовская область
украина
россия, ростовская область, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Ростовская область, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ростовской области задержали гражданина Украины за шпионаж

В Ростовской области задержали гражданина Украины за сбор данных для СБУ

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Оперативники задержали в Ростовской области гражданина Украины, подозреваемого в сборе для СБУ информации о российской технике и военных под видом блогерской деятельности, сообщает УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, жителя Мелитополя Запорожской области, связанная со сбором и передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений ВС России", - говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант, поддерживая контакт с офицером СБУ, под видом блогерской деятельности собирал в интернете сведения о расположении блокпостов, местах стоянки техники и проживания личного состава ВС России, а затем передавал их через мессенджер сотруднику украинской спецслужбы.
Подозреваемый задержан, у него изъята техника и средства связи, которые могли быть использованы для передачи информации стороне противника. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Мужчина арестован.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ФСБ задержала жителя Челябинской области за сбор данных для ВСУ
18 декабря, 08:49
 
Россия, Ростовская область, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
