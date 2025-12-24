Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 24.12.2025 (обновлено: 07:56 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064235579.html
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО - РИА Новости, 24.12.2025
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО
В скором времени Владимир Зеленский лищится всех возможностей продолжать конфликт, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T07:52:00+03:00
2025-12-24T07:56:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
сша
европа
рэй макговерн
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_0:97:3468:2048_1920x0_80_0_0_3331a856f8a565b7eee672169440ce35.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2063996232.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_56161566bd5cd40c256d98819689aa42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, сша, европа, рэй макговерн, дмитрий песков, василий небензя, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, США, Европа, Рэй Макговерн, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО

Макговерн: Зеленский очень скоро потеряет способность сопротивляться России

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В скором времени Владимир Зеленский лищится всех возможностей продолжать конфликт, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть. <…> Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется", — считает он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
Вчера, 08:00
 
В миреВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинСШАЕвропаРэй МакговернДмитрий ПесковВасилий НебензяЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала