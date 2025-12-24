https://ria.ru/20251224/ukraina-2064235579.html
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО - РИА Новости, 24.12.2025
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО
В скором времени Владимир Зеленский лищится всех возможностей продолжать конфликт, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T07:52:00+03:00
2025-12-24T07:52:00+03:00
2025-12-24T07:56:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
сша
европа
рэй макговерн
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_0:97:3468:2048_1920x0_80_0_0_3331a856f8a565b7eee672169440ce35.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2063996232.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_56161566bd5cd40c256d98819689aa42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, сша, европа, рэй макговерн, дмитрий песков, василий небензя, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, США, Европа, Рэй Макговерн, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО
Макговерн: Зеленский очень скоро потеряет способность сопротивляться России