В Чернигове прогремел взрыв

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Чернигове на севере Украины, передает телеканал "Общественное".

« "В Чернигове был слышен взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Черниговской области

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.