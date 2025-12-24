https://ria.ru/20251224/ukraina-2064222403.html
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в Чернигове на севере Украины, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.12.2025
чернигов
россия
украина
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове после воздушной тревоги прогремел взрыв
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Чернигове на севере Украины, передает телеканал "Общественное".
"В Чернигове
был слышен взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Черниговской области
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.