"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за катастрофы на Украине
01:24 24.12.2025 (обновлено: 10:20 24.12.2025)
"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за катастрофы на Украине
Киевский режим довел украинское общество до предельного отчаяния, об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук РИА Новости, 24.12.2025
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, артем дмитрук, дмитрий лубинец
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Артем Дмитрук, Дмитрий Лубинец
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Киевский режим довел украинское общество до предельного отчаяния, об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук
"Звучит предельно жестко. Множество мужчин на Украине идут на крайние меры, чтобы не попасть в ТЦК. Кто-то кончает с собой, кто-то идет в ТЦК с гранатой, кто-то стреляет, кто-то нападает и убивает представителей ТЦК. Формы разные, но суть одна — это пограничные, предельные проявления отчаяния", — отметил он.
По словам депутата, указанные им случаи — не единичные инциденты, а "симптомы глубокого внутреннего надлома общества".
"И при этом, находясь в таком крайнем эмоциональном и психологическом состоянии, люди не выходят на живой массовый протест против режима Зеленского. Это и есть главный парадокс ", — подчеркнул Дмитрук.
Киевский режим в последнее время столкнулся с острой нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
