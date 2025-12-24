Мирошник сомневается в справедливости возможных выборов на Украине

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Посол МИД РФ Родион Мирошник выразил сомнение в реальности и справедливости возможных выборов на Украине, если на них не проголосуют украинцы, проживающие в России.
Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, в свою очередь, отмечала, что если перед РФ будет стоять задача провести голосование для граждан Украины на территории России, то ЦИК сделает это на самом высоком уровне.
"Если голоса миллионов людей, которые находятся на территории России, не будут учтены, не знаю, насколько это можно будет считать реальными и справедливыми выборами", - заявил Мирошник в интервью газете "Известия".
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.
