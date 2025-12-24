Мирошник сомневается в справедливости возможных выборов на Украине

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Посол МИД РФ Родион Мирошник выразил сомнение в реальности и справедливости возможных выборов на Украине, если на них не проголосуют украинцы, проживающие в России.

При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.