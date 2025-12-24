Рейтинг@Mail.ru
00:45 24.12.2025 (обновлено: 01:01 24.12.2025)
Мирошник сомневается в справедливости возможных выборов на Украине
в мире
украина
россия
родион мирошник
владимир путин
элла памфилова
верховная рада украины
дело миндича
в мире, украина, россия, родион мирошник, владимир путин, элла памфилова, верховная рада украины, дело миндича, сша
В мире, Украина, Россия, Родион Мирошник, Владимир Путин, Элла Памфилова, Верховная Рада Украины, Дело Миндича, США
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Посол МИД РФ Родион Мирошник выразил сомнение в реальности и справедливости возможных выборов на Украине, если на них не проголосуют украинцы, проживающие в России.
Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, в свою очередь, отмечала, что если перед РФ будет стоять задача провести голосование для граждан Украины на территории России, то ЦИК сделает это на самом высоком уровне.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
ЦИК: Украина не может провести выборы без изменений в законодательстве
20 декабря, 14:04
"Если голоса миллионов людей, которые находятся на территории России, не будут учтены, не знаю, насколько это можно будет считать реальными и справедливыми выборами", - заявил Мирошник в интервью газете "Известия".
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Украине не ведут подготовку к выборам, заявил депутат Рады
19 декабря, 09:07
 
В миреУкраинаРоссияРодион МирошникВладимир ПутинЭлла ПамфиловаВерховная Рада УкраиныДело МиндичаСША
 
 
