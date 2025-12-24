США сократили спорные вопросы по украинскому урегулированию, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. США за последние две недели добились сокращения числа спорных вопросов по урегулированию конфликта на Украине, однако оставшиеся темы считают очень сложными, заявил в среду постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Количество вопросов, которые стоят на повестке дня, сократилось по сравнению с тем, что было две недели назад. Это хорошая новость. Однако по-прежнему остаются вопросы, которые необходимо решить таким образом, чтобы обе стороны пришли к согласию", - сообщил он телеканалу Fox News.

Уитакер признал, что оставшиеся темы являются очень сложными, не став вдаваться в подробности, но добавив, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер вместе с остальной командой переговорщиков предпринимают необходимые усилия для достижения справедливого и долгосрочного мира.

"Вызов будет заключаться в проведении сложных финальных переговоров", - отметил американский постпред.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.