США сократили спорные вопросы по украинскому урегулированию, заявил Уитакер
23:18 24.12.2025
США сократили спорные вопросы по украинскому урегулированию, заявил Уитакер
США за последние две недели добились сокращения числа спорных вопросов по урегулированию конфликта на Украине, однако оставшиеся темы считают очень сложными
США сократили спорные вопросы по украинскому урегулированию, заявил Уитакер

Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Paul Vernon
Мэттью Уитакер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. США за последние две недели добились сокращения числа спорных вопросов по урегулированию конфликта на Украине, однако оставшиеся темы считают очень сложными, заявил в среду постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Количество вопросов, которые стоят на повестке дня, сократилось по сравнению с тем, что было две недели назад. Это хорошая новость. Однако по-прежнему остаются вопросы, которые необходимо решить таким образом, чтобы обе стороны пришли к согласию", - сообщил он телеканалу Fox News.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Уитакер признал, что оставшиеся темы являются очень сложными, не став вдаваться в подробности, но добавив, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер вместе с остальной командой переговорщиков предпринимают необходимые усилия для достижения справедливого и долгосрочного мира.
"Вызов будет заключаться в проведении сложных финальных переговоров", - отметил американский постпред.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
