В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.12.2025
