Гладков предупредил белгородцев о провокациях со стороны ВСУ

БЕЛГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противник может нанести удары по региону, и призвал жителей следить за оповещениями.
По словам главы региона, с первым похолоданием активизировались провокации: поступают сообщения о минировании социальных объектов. Также в течение дня вдоль границы фиксировалось возвращение украинских беспилотников "Дартс".
«
"Есть все признаки, что противник вновь может нанести удары. Уважаемые жители, обращаю ваше внимание: внимательно смотрите за оповещениями. Понижение температуры — то, к чему мы готовились давно. В это время может произойти осложнение оперативной обстановки в Белгородской области", - написал Гладков в Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.