Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести программу "Учительский старт" - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:29 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/uchitelya-2064225773.html
В Госдуме предложили ввести программу "Учительский старт"
В Госдуме предложили ввести программу "Учительский старт" - РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме предложили ввести программу "Учительский старт"
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести программу "Учительский старт" для молодых учителей в крупных городах, которая будет включать в себя... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T05:29:00+03:00
2025-12-24T05:29:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_0:252:3126:2010_1920x0_80_0_0_fb4b6f0729de6c9bfae948e243671114.jpg
https://ria.ru/20251205/uchitelya-2059943872.html
https://ria.ru/20251004/gosduma-2046311790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_5d256cb954fca4853f9ebdb1fa676611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести программу "Учительский старт"

РИА Новости: Чернышов предложил ввести выплату для молодых учителей

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести программу "Учительский старт" для молодых учителей в крупных городах, которая будет включать в себя крупную единовременную выплату в размере до миллиона рублей и предоставление льготной ипотеки по ставке не более 5% годовых.
Обращение с соответствующим предложением в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко есть в распоряжении РИА Новости.
Учительница и ученики перед началом урока в школе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Госдуме предложили установить ставку для учителей не меньше двух МРОТ
5 декабря, 06:16
"Прошу рассмотреть возможность расширения мер поддержки педагогических работников. В частности, разработать и внедрить федеральную программу "Учительский старт", адресованную молодым специалистам (до 35 лет), заключающим трудовой договор на срок от пяти лет с государственными или муниципальными школами в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек", - сказано в документе.
Согласно инициативе, основные меры поддержки программы должны включать крупную единовременную выплату от 500 тысяч до одного миллиона рублей с учетом региональных коэффициентов, а также предоставление льготной ипотеки по ставке не более 5% годовых на приобретение жилья в населенном пункте трудоустройства.
"Действующая с 2020 года федеральная программа "Земский учитель" доказала свою эффективность как инструмент привлечения педагогов в малые населенные пункты. В то же время представляется важным продолжать работу по поддержке молодых учителей, готовых работать в крупных и средних городах, и формированию единого стимулирующего контура по всей стране", - отметил вице-спикер Госдумы.
По его мнению, двухуровневая система - "Земский учитель" для малых населенных пунктов и "Учительский старт" для более крупных - позволит создать непрерывный и всеохватывающий механизм притока новых кадров в школы по всей территории России, сделав профессию учителя материально привлекательной и социально защищенной.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Госдуме предложили ввести выплату педагогам на покупку одежды
4 октября, 04:55
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала