Рост МРОТ в Турции отразится на ценах в курортных отелях, сообщил источник - РИА Новости, 24.12.2025
16:02 24.12.2025 (обновлено: 16:06 24.12.2025)
Рост МРОТ в Турции отразится на ценах в курортных отелях, сообщил источник
Рост МРОТ в Турции отразится на ценах в курортных отелях, сообщил источник - РИА Новости, 24.12.2025
Рост МРОТ в Турции отразится на ценах в курортных отелях, сообщил источник
Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Турции может привести к заметному росту цен в ресторанах, кафе и курортных отелях в ближайшие месяцы, такое РИА Новости, 24.12.2025
в мире, турция, сша
В мире, Турция, США
Рост МРОТ в Турции отразится на ценах в курортных отелях, сообщил источник

РИА Новости: рост МРОТ в Турции отразится на ценах в курортных отелях

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Турции может привести к заметному росту цен в ресторанах, кафе и курортных отелях в ближайшие месяцы, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил источник в одном из государственных банков страны.
Минимальный размер оплаты труда в Турции на 2026 год был установлен во вторник на уровне 28 тысяч 75 лир (655 долларов США), он увеличен на 27%. Ранее издание Ekonomim сообщало, что экономисты в Турции ожидают повышения минимального размера оплаты труда с нынешних 517 до 786 долларов. При этом ежемесячные расходы семьи на базовые потребности по состоянию на ноябрь достигают 2274 долларов. Активисты, общественные организации, оппозиционные депутаты и профсоюзы ранее направляли многочисленные обращения к властям, указывая на то, что текущий уровень минимальной зарплаты не соответствует реальным темпам инфляции в стране.
17 декабря, 11:08
СМИ подсчитали, насколько выросли цены на жилье в Турции за 15 лет
17 декабря, 11:08
По словам собеседника агентства, увеличение МРОТ почти наверняка станет проинфляционным фактором к летнему сезону. При этом эффект будет неравномерным и в основном скажется на сфере услуг и так называемых "человекоёмких" сегментах экономики, а не на товарах с высокой долей импорта.
"Наиболее чувствительным к росту зарплат станет сектор услуг и общепита. Речь идёт о ресторанах, кафе, заведениях быстрого питания и кейтеринге, а также о салонах красоты, бытовых услугах, мелком ремонте и частных клининговых сервисах. В этих сферах труд является ключевой статьёй затрат, а сезонный спрос летом традиционно высок, что делает вероятным заметное обновление цен и меню", - сказал источник.
Кроме того, по его словам, давление на цены ожидается в сфере туризма и городских сервисах. В первую очередь это касается отелей, особенно среднего сегмента, где расходы на персонал составляют значительную часть издержек, а также экскурсий, анимационных программ и персональных услуг. Рост цен возможен и в сфере такси и трансферов, если доходы водителей и диспетчерских служб напрямую зависят от уровня заработных плат.
По последним данным Института статистики (TUIK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,07% по итогам ноября с 32,87% месяцем ранее. Независимая исследовательская группа ENAG оценила ноябрьский рост индекса потребительских цен в 2,13%, а годовой показатель - в 56,82%
3 ноября, 08:11
Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям в Турции
3 ноября, 08:11
 
