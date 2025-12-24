Рост МРОТ в Турции отразится на ценах в курортных отелях, сообщил источник

АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Турции может привести к заметному росту цен в ресторанах, кафе и курортных отелях в ближайшие месяцы, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил источник в одном из государственных банков страны.

Минимальный размер оплаты труда в Турции на 2026 год был установлен во вторник на уровне 28 тысяч 75 лир (655 долларов США ), он увеличен на 27%. Ранее издание Ekonomim сообщало, что экономисты в Турции ожидают повышения минимального размера оплаты труда с нынешних 517 до 786 долларов. При этом ежемесячные расходы семьи на базовые потребности по состоянию на ноябрь достигают 2274 долларов. Активисты, общественные организации, оппозиционные депутаты и профсоюзы ранее направляли многочисленные обращения к властям, указывая на то, что текущий уровень минимальной зарплаты не соответствует реальным темпам инфляции в стране.

По словам собеседника агентства, увеличение МРОТ почти наверняка станет проинфляционным фактором к летнему сезону. При этом эффект будет неравномерным и в основном скажется на сфере услуг и так называемых "человекоёмких" сегментах экономики, а не на товарах с высокой долей импорта.

"Наиболее чувствительным к росту зарплат станет сектор услуг и общепита. Речь идёт о ресторанах, кафе, заведениях быстрого питания и кейтеринге, а также о салонах красоты, бытовых услугах, мелком ремонте и частных клининговых сервисах. В этих сферах труд является ключевой статьёй затрат, а сезонный спрос летом традиционно высок, что делает вероятным заметное обновление цен и меню", - сказал источник.

Кроме того, по его словам, давление на цены ожидается в сфере туризма и городских сервисах. В первую очередь это касается отелей, особенно среднего сегмента, где расходы на персонал составляют значительную часть издержек, а также экскурсий, анимационных программ и персональных услуг. Рост цен возможен и в сфере такси и трансферов, если доходы водителей и диспетчерских служб напрямую зависят от уровня заработных плат.