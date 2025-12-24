Рейтинг@Mail.ru
В Туле дорога провалилась из-за прорвавшегося трубопровода - РИА Новости, 24.12.2025
13:11 24.12.2025
В Туле дорога провалилась из-за прорвавшегося трубопровода
Часть дороги провалилась из-за прорвавшегося трубопровода с холодной водой на пересечении улиц Бондаренко и Хворостухина в Туле, движение перекрыто до...
тула
происшествия, тула
Происшествия, Тула
В Туле дорога провалилась из-за прорвавшегося трубопровода

РИА Новости: в Туле дорога провалилась из-за прорвавшейся трубы с холодной водой

ТУЛА, 24 дек – РИА Новости. Часть дороги провалилась из-за прорвавшегося трубопровода с холодной водой на пересечении улиц Бондаренко и Хворостухина в Туле, движение перекрыто до устранения аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Сегодня утром в районе пересечения улиц Бондаренко и Хворостухина произошел порыв трубопровода с холодной водой диаметром 500 миллиметров… На месте порыва частично провалилась дорога. Участок проезжей части для безопасности дорожные службы огородили водоналивными блоками. Движение на участке перекрыто до устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, дорожное покрытие полностью восстановят после завершения аварийных работ.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Обломки БПЛА повредили трубопровод в Краснодарском крае
21 декабря, 23:27
 
ПроисшествияТула
 
 
