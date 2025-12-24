В Туле дорога провалилась из-за прорвавшегося трубопровода

ТУЛА, 24 дек – РИА Новости. Часть дороги провалилась из-за прорвавшегося трубопровода с холодной водой на пересечении улиц Бондаренко и Хворостухина в Туле, движение перекрыто до устранения аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня утром в районе пересечения улиц Бондаренко и Хворостухина произошел порыв трубопровода с холодной водой диаметром 500 миллиметров… На месте порыва частично провалилась дорога. Участок проезжей части для безопасности дорожные службы огородили водоналивными блоками. Движение на участке перекрыто до устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.