В Туле дорога провалилась из-за прорвавшегося трубопровода
Часть дороги провалилась из-за прорвавшегося трубопровода с холодной водой на пересечении улиц Бондаренко и Хворостухина в Туле, движение перекрыто до... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:11:00+03:00
2025-12-24T13:11:00+03:00
2025-12-24T13:11:00+03:00
тула
тула
ТУЛА, 24 дек – РИА Новости. Часть дороги провалилась из-за прорвавшегося трубопровода с холодной водой на пересечении улиц Бондаренко и Хворостухина в Туле, движение перекрыто до устранения аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Сегодня утром в районе пересечения улиц Бондаренко и Хворостухина произошел порыв трубопровода с холодной водой диаметром 500 миллиметров… На месте порыва частично провалилась дорога. Участок проезжей части для безопасности дорожные службы огородили водоналивными блоками. Движение на участке перекрыто до устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, дорожное покрытие полностью восстановят после завершения аварийных работ.