02:28 24.12.2025
Врач назвала первые признаки туберкулеза
Длительный сухой кашель является первым и основным признаком возможного заболевания человека туберкулезом, при этом на первой стадии болезнь может никак себя не РИА Новости, 24.12.2025
Дарья Буймова
НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Длительный сухой кашель является первым и основным признаком возможного заболевания человека туберкулезом, при этом на первой стадии болезнь может никак себя не проявлять, рассказала РИА Новости главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова.
Ранее в Новосибирске у шести учащихся новосибирской школы №112 был выявлен туберкулез. Специалисты Роспотребнадзора приняли необходимые меры для выявления источников заболевания. Всем контактировавшим с заболевшими детям провели внеочередную диагностику, доступ родителей и посетителей в школу ограничен. Проводится дополнительная диагностика.
"Туберкулез только в развернутых стадиях дает какую-то яркую симптоматику… До этого он практически протекает бессимптомно. Что должно насторожить прежде всего и заставить человека пойти к врачу? Сухой или малопродуктивный кашель в течение двух-трех недель, особенно не связанный с ОРВИ. И даже если недавно было ОРВИ, а кашель продолжается длительно, то это абсолютный повод для обращения к врачу", - сказала специалист.
Также она сообщила, что все другие признаки являются для туберкулеза неспецифичными, то есть могут присутствовать у одного человека, но никак не проявляться у другого. Такими признаками являются слабость, быстрая утомляемость, потеря веса, длительное небольшое повышение температуры, чаще к вечеру. Также возможна потливость, чаще ночная.
"Это повод обратиться к врачу, который после дополнительной диагностики снимет все сомнения или вовремя выявит заболевание", - сказала врач-фтизиатр.
Пятибратова сообщила, что основным методом раннего выявления туберкулезной инфекции у детей является систематическая иммунодиагностика. Детям до семи лет включительно делают пробу Манту, с восьми – "Диаскинтест", подростки с 15 лет проходят "Диаскинтест" и флюорографию. Взрослый же человек для профилактики туберкулеза ежегодно должен сделать флюорографическое обследование.
