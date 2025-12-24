Врач назвала первые признаки туберкулеза

НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Длительный сухой кашель является первым и основным признаком возможного заболевания человека туберкулезом, при этом на первой стадии болезнь может никак себя не проявлять, рассказала РИА Новости главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова.

Ранее в Новосибирске у шести учащихся новосибирской школы №112 был выявлен туберкулез. Специалисты Роспотребнадзора приняли необходимые меры для выявления источников заболевания. Всем контактировавшим с заболевшими детям провели внеочередную диагностику, доступ родителей и посетителей в школу ограничен. Проводится дополнительная диагностика.

"Туберкулез только в развернутых стадиях дает какую-то яркую симптоматику… До этого он практически протекает бессимптомно. Что должно насторожить прежде всего и заставить человека пойти к врачу? Сухой или малопродуктивный кашель в течение двух-трех недель, особенно не связанный с ОРВИ. И даже если недавно было ОРВИ, а кашель продолжается длительно, то это абсолютный повод для обращения к врачу", - сказала специалист.

Также она сообщила, что все другие признаки являются для туберкулеза неспецифичными, то есть могут присутствовать у одного человека, но никак не проявляться у другого. Такими признаками являются слабость, быстрая утомляемость, потеря веса, длительное небольшое повышение температуры, чаще к вечеру. Также возможна потливость, чаще ночная.

"Это повод обратиться к врачу, который после дополнительной диагностики снимет все сомнения или вовремя выявит заболевание", - сказала врач-фтизиатр.