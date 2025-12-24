Рейтинг@Mail.ru
Директор НМИЦ имени Бакулева пригласила Путина посетить центр - РИА Новости, 24.12.2025
18:17 24.12.2025
Директор НМИЦ имени Бакулева пригласила Путина посетить центр
Директор НМИЦ имени Бакулева пригласила Путина посетить центр - РИА Новости, 24.12.2025
Директор НМИЦ имени Бакулева пригласила Путина посетить центр
Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ) имени А.Н. Бакулева Елена Голухова пригласила президента РФ... РИА Новости, 24.12.2025
россия
елена голухова
владимир путин
россия
россия, елена голухова, владимир путин
Россия, Елена Голухова, Владимир Путин
Директор НМИЦ имени Бакулева пригласила Путина посетить центр

Директор НМИЦ имени Бакулева пригласила Путина посетить центр в следующем году

Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ) имени А.Н. Бакулева Елена Голухова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить медучреждение в 2026, юбилейном году и посмотреть на дерево, которое посадил глава государства 22 года назад.
"Уважаемый, Владимир Владимирович, 22 года назад вы были в нашем центре и вот это дерево посадили. Это дуб, вот такой раскидисты дуб... Это мечта всего нашего центра, чтобы вы будущий юбилейный год посетили и увидели по прежнему адресу новое развитие, как ваше дерево себя чувствует и как коллектив необыкновенно ценит все, что вы делаете", - сказала Голухова в ходе церемонии вручения государственных наград.
В ходе церемонии она передала Путину фотографию посаженного им дуба.
Академик РАН, директор НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Елена Голухова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Директор НМИЦ имени Бакулева поблагодарила Путина за уровень медицины
Россия Елена Голухова Владимир Путин
 
 
