ЦБ расширил список признаков мошеннических переводов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Банк России Банк России рассказал о расширении признаков мошеннических переводов с января.

"Банк обязан проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции. Критерии таких переводов с 2018 года устанавливает Банк России и периодически их обновляет. С 1 января 2026 года список критериев расширяется с 6 до 12 (приказ Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506)", - сообщается в материалах ЦБ

Отмечается, что шесть признаков, которые были введены ранее, продолжают действовать. Банк России дополнил приказ и описал новые признаки мошеннических операций. Так, в список новых признаков входит перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, при условии, что такой операции менее чем за 24 часа предшествовал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 тысяч рублей.

Еще одним признаком является попытка внесения наличных на счет человека с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если владелец этого счета, то есть потенциальный получатель денег, за последние 24 часа до этого совершил трансграничный перевод в адрес физического лица на сумму больше 100 тысяч рублей.

Признак, при бесконтактной операции в банкомате (когда для перевода денег к модулю NFC банкомата прикладывают смартфон или карту) время обмена данными между банковской картой, в том числе токенизированной (цифровой), и банкоматом превышает норму, установленную "Национальной системой платежных карт", также относится к числу мошеннических операций.

К новым признакам также относится операция, если "Национальная система платежных карт" проинформировала банк о риске мошенничества при совершении перевода. Например, это может быть раскрытие сведений о платежной карте и других электронных средствах платежа посторонним людям.

Также Банк России дополнил приказ следующим признаком: за 48 часов до перевода произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на Госуслугах; на устройстве клиента (смартфоне или компьютере), которое используется для переводов, обнаружены указывающие на риск мошенничества факторы (например, наличие вредоносного программного обеспечения, изменение операционной системы или провайдера связи, что может свидетельствовать о получении злоумышленниками удаленного доступа к счету).

« "Сведения о получателе денег содержатся в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, которые совершаются с использованием информационных и коммуникационных технологий. Признак будет применяться с начала работы этой системы – с 1 марта 2026 года", - также сообщил регулятор.

Сообщается, что если банк выявляет перевод, который соответствует хотя бы одному признаку мошеннической операции из приказа Банка России, он обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операций с использованием платежных карт, СБП или переводов электронных денежных средств.

При этом банк должен незамедлительно уведомить клиента о том, что операция не прошла, а также сообщить о возможности подтвердить перевод (дать согласие) не позднее одного дня, следующего за днем его приостановления, или совершить повторную операцию по тем же реквизитам и на ту же сумму. Порядок уведомления предусмотрен договором клиента с банком – как правило, это смс-сообщение или пуш-уведомление.