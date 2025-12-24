Фирменные трамваи Sputnik появились на центральных улицах Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В канун Рождества по историческому центру Рио-де-Жанейро начали курсировать ярко-оранжевые брендированные трамваи с изображением ягуара — одного из символов Бразилии, а также со слоганом "Sputnik — другой голос, уникальный контент".

Этот трамвайный маршрут — один из самых востребованных у жителей и гостей Рио-де-Жанейро. Ежедневно он перевозит порядка 100 тысяч пассажиров. По пути следования составов расположены такие городские достопримечательности, как Олимпийский бульвар, Музей завтрашнего дня, Художественный музей Рио-де-Жанейро, Муниципальный театр, исторические постройки порта и культурный центр Porto Maravilha, океанариум AquaRio и штаб-квартиры танцевальных коллективов, участвующих в знаменитом карнавале.

"Людям нужна новая информация, чтобы самим судить о том, что правда, а что нет. Это и есть журналистика!", — так студент Маркус Пьетро отреагировал на появление на улицах Рио-де-Жанейро фирменных трамваев Sputnik. "Новое радио — это очень здорово и важно для нас, жителей Рио", — согласилась с ним коллега Мария Эдуарда.

© Sputnik Фирменные трамваи в Рио-де-Жанейро © Sputnik Фирменные трамваи в Рио-де-Жанейро

Sputnik — международное информационное агентство и радио, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik вещает в десятках стран мира на более 30 языках. Аудитория Sputnik на радио — 220 миллионов слушателей, в соцсетях — более 32 миллионов подписчиков.

Португалоязычное направление агентства — Sputnik Brasil — было запущено в феврале 2015 года. Редакционная деятельность ведется из Москвы и мультимедийного центра в Рио-де-Жанейро. За свою десятилетнюю историю Sputnik Brasil завоевал доверие многочисленных подписчиков и стал лауреатом множества наград. Так, редакция выиграла одну из самых престижных премий в области журналистики в Бразилии – 34-ю ежегодную национальную журналистскую премию Движения за справедливость и права человека.