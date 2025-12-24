Трамп раскритиковал ведущих вечерних шоу трех телеканалов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал ведущих вечерних шоу трех американских телеканалов - CBS, ABC и NBC.
"У кого наихудший ведущий вечернего шоу - у CBS, ABC или NBC? У всех есть три общие черты: высокие зарплаты, отсутствие таланта и очень низкие рейтинги!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп ранее призвал "усыпить" ведущего "Позднего шоу" (The Late Show) телеканала CBS Стивена Кольбера, которой активно критиковал американского лидера. В июле телеканал сообщил, что в следующем году закроет эту программу, шедшую более 30 лет.
Также Трамп ранее призывал уволить ведущего вечернего ток-шоу на телеканале NBC Сета Майерса, который в ноябре в эфире сказал, что нынешний американский президент якобы является самым непопулярным в истории США.
В сентябре телеканал ABC, принадлежащий Disney, объявил, что отстраняет телеведущего Джимми Киммела на неопределенный срок после его шутки о реакции Трампа на смерть консервативного активиста Чарли Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это отличная новость для Америки, добавив, что у Киммела нет таланта. Против решения выступил ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. Позднее компания Disney объявила о возобновлении шоу Киммела. В ноябре Трамп вновь призвал снять Киммела с эфиров.
Трамп обрадовался снятию шоу Киммела с эфира
18 сентября, 06:59