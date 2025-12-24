Трамп раскритиковал ведущих вечерних шоу трех телеканалов

Трамп ранее призвал "усыпить" ведущего "Позднего шоу" (The Late Show) телеканала CBS Стивена Кольбера, которой активно критиковал американского лидера. В июле телеканал сообщил, что в следующем году закроет эту программу, шедшую более 30 лет.