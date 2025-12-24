Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, какой "подарок" подготовил Трамп России - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/tramp-2064245916.html
СМИ рассказали, какой "подарок" подготовил Трамп России
СМИ рассказали, какой "подарок" подготовил Трамп России - РИА Новости, 24.12.2025
СМИ рассказали, какой "подарок" подготовил Трамп России
Заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии внесли раскол внутри НАТО, что выгодно России, считает старший научный сотрудник Института Фритьофа... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T09:39:00+03:00
2025-12-24T09:39:00+03:00
в мире
гренландия
нато
россия
дональд трамп
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa7a3f995909322a9d0743f0a9e453c.jpg
https://ria.ru/20251223/tramp-2063979681.html
https://ria.ru/20251223/grenlandiya-2064117346.html
https://ria.ru/20251223/makron-2064081513.html
гренландия
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b0cb27763f893181c3fb1b87ae7dd287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, нато, россия, дональд трамп, дания
В мире, Гренландия, НАТО, Россия, Дональд Трамп, Дания
СМИ рассказали, какой "подарок" подготовил Трамп России

NRK: раскол в НАТО из-за слов Трампа о Гренландии стал подарком для России

© AP Photo / Doug MillsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии внесли раскол внутри НАТО, что выгодно России, считает старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Арильд Му, его слова приводит NRK.
"На практике не так уж важно, кто контролирует ГренландиюСША или Дания. Но это подарок России из-за раздора в западном альянсе", — приводятся слова ученого.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия
Вчера, 02:05
В публикации отметили, что претензии Трампа на остров были встречены прохладно Копенгагеном, властями острова, а также европейскими союзниками, а после назначения на должность спецпосланника по Гренландии губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри, американского посла в Дании вызвали "на ковер" и потребовали объяснений.
"Однако Джефф Лэндри сам четко раскрыл свои намерения: сделать эту территорию частью США", — говорится в статье.
Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Премьер Гренландии признался, что притязания Трампа повергли его в грусть
Вчера, 15:57
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Макрон поддержал Гренландию после назначения спецпосланника США
Вчера, 13:47
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреГренландияНАТОРоссияДональд ТрампДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала