СМИ рассказали, какой "подарок" подготовил Трамп России

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии внесли раскол внутри НАТО, что выгодно России, считает старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Арильд Му, его слова приводит NRK.
"На практике не так уж важно, кто контролирует Гренландию — США или Дания. Но это подарок России из-за раздора в западном альянсе", — приводятся слова ученого.
В публикации отметили, что претензии Трампа на остров были встречены прохладно Копенгагеном, властями острова, а также европейскими союзниками, а после назначения на должность спецпосланника по Гренландии губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри, американского посла в Дании вызвали "на ковер" и потребовали объяснений.
"Однако Джефф Лэндри сам четко раскрыл свои намерения: сделать эту территорию частью США", — говорится в статье.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
