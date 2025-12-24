СМИ рассказали, какой "подарок" подготовил Трамп России

"Однако Джефф Лэндри сам четко раскрыл свои намерения: сделать эту территорию частью США", — говорится в статье.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.