Трамп рассмешил Сталлоне на вручении ему премии за заслуги перед культурой
24.12.2025
04:59 24.12.2025
Трамп рассмешил Сталлоне на вручении ему премии за заслуги перед культурой
Трамп рассмешил Сталлоне на вручении ему премии за заслуги перед культурой
Президент США Дональд Трамп рассмешил известного актера Сильвестра Сталлоне на вручении ему премии за заслуги в области культуры шуткой о том, что "от Слая не... РИА Новости, 24.12.2025
Дарья Буймова
в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, джон кеннеди (политик), сильвестр сталлоне
В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик), Сильвестр Сталлоне
Трамп рассмешил Сталлоне на вручении ему премии за заслуги перед культурой

Трамп рассмешил Сталлоне шуткой о том, что от Слая не дождешься помощи

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассмешил известного актера Сильвестра Сталлоне на вручении ему премии за заслуги в области культуры шуткой о том, что "от Слая не дождешься помощи".
Сталлоне вошел в группу актеров и музыкантов, которых Трамп в 2025 году наградил премией в честь Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Трамп пожаловался на нехватку великих кинозвезд
7 декабря, 02:08
"Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю. Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера, он придет (на выручку - ред.)", - сказал Трамп на вручении премии Кеннеди-центра.
Трамп назвал Сталлоне особенным другом и добавил, что актер сделал фантастические вещи.
Остальных лауреатов премии президент США назвал лучшими артистами, когда-либо ходившими по свету, которых любит Америка и он сам.
Трамп выступал на вручении премии конферансье. Как заявил республиканец, он стал первым президентом, который выполнял роль ведущего.
Президент Дональд Трамп выступает перед концертом Андреа Бочелли в Восточном зале Белого дома. 6 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли
6 декабря, 05:34
Знаменитые актеры и музыканты получили награду в Белом доме 7 декабря, тем же вечером состоялся гала-концерт в главном театральном зале Вашингтона, который до недавнего времени носил имя бывшего президента Джона Кеннеди. В ночь на 24 декабря по московскому времени состоялась телетрансляция закрытого мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
Вскоре после проведения мероприятия совет директоров главной концертной площадки Вашингтона принял решение добавить к названию имя действующего президента. Фамилия Трампа появилась на стене театрального комплекса, объединяющего три площадки, над упоминанием Кеннеди. Переименован сайт и аккаунты соцсетей Трамп-Кеннеди-центра, что позволяет заключить, что в следующем году президент вручит и премию Трампа, а нынешний состав лауреатов, включавший Сталлоне, стал последним, кто получил премию Кеннеди-центра. По крайней мере до конца работы нынешней администрации.
Американский актер Сильвестр Сталлоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном
8 декабря, 02:17
 
В миреВашингтон (штат)Дональд ТрампДжон Кеннеди (политик)Сильвестр Сталлоне
 
 
