Трамп рассмешил Сталлоне на вручении ему премии за заслуги перед культурой

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассмешил известного актера Сильвестра Сталлоне на вручении ему премии за заслуги в области культуры шуткой о том, что "от Слая не дождешься помощи".

Сталлоне вошел в группу актеров и музыкантов, которых Трамп в 2025 году наградил премией в честь Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

"Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю. Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера, он придет (на выручку - ред.)", - сказал Трамп на вручении премии Кеннеди-центра.

Трамп назвал Сталлоне особенным другом и добавил, что актер сделал фантастические вещи.

Остальных лауреатов премии президент США назвал лучшими артистами, когда-либо ходившими по свету, которых любит Америка и он сам.

Трамп выступал на вручении премии конферансье. Как заявил республиканец, он стал первым президентом, который выполнял роль ведущего.

Знаменитые актеры и музыканты получили награду в Белом доме 7 декабря, тем же вечером состоялся гала-концерт в главном театральном зале Вашингтона, который до недавнего времени носил имя бывшего президента Джона Кеннеди. В ночь на 24 декабря по московскому времени состоялась телетрансляция закрытого мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.