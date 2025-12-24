Трамп ответит на звонки детей о "полете" Санта-Клауса

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду ответит на звонки детей о "полете" Санта-Клауса в канун католического Рождества, сообщил Белый дом.
Ранее Пентагон сообщил, что в этом году более тысячи канадских и американских военных и гражданских лиц будут следить за "полетом" саней Санта-Клауса в канун католического Рождества. Операционный центр Северо-американского командования ПРО (NORAD) начнет работу 24 декабря в 4.00 по времени Колорадо (14.00 мск), обратившимся детям сообщат точное положение Санты на момент звонка.
"В 16.30 по восточному американскому времени (0.30 мск - ред.) президент принимает участие в телефонных звонках Санта-Клаусу в рамках программы NORAD", - говорится в расписании Белого дома, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Отвечать на звонки детей американский лидер будет из своего поместья во Флориде. В четверг, в католическое рождество, у него публичных мероприятий не запланировано, отметили в Белом доме.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.