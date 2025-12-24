Трамп ответит на звонки детей о "полете" Санта-Клауса

Ранее Пентагон сообщил, что в этом году более тысячи канадских и американских военных и гражданских лиц будут следить за "полетом" саней Санта-Клауса в канун католического Рождества. Операционный центр Северо-американского командования ПРО (NORAD) начнет работу 24 декабря в 4.00 по времени Колорадо (14.00 мск), обратившимся детям сообщат точное положение Санты на момент звонка.