Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке
Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке - РИА Новости, 24.12.2025
Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке
24.12.2025
донецкая народная республика
Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали на строительной тачке 75-летнюю беженку из Торского в ДНР Веру Тимофееву.
Министерство обороны России
заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
"Спросили: "Вы ходите?" Я говорю: "Нет, не хожу, только с палочкой передвигаюсь", - рассказала РИА Новости женщина.
После этого российские бойцы нашли строительную тачку, подложили подушку, помогли Тимофеевой сесть, укрыли пальто и осторожно повезли по разрушенной улице.
«
"Обычная тачка, с колесами и ручкой. Но благодаря им я выжила... посадили меня, укрыли. Везли бедные солдатики, мокрые все. Один, не знаю как его зовут, тачку вез. Ее перекинуло, я упала - поднял (солдат - ред.) меня и дальше повез", - сказала Тимофеева.
По словам женщины, бойцы довезли ее до подвала, где находились другие жители и российские военные, которые обеспечили укрытие и дали питание.