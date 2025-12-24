Рейтинг@Mail.ru
Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 24.12.2025
Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке
Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке - РИА Новости, 24.12.2025
Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке
Российские военнослужащие эвакуировали на строительной тачке 75-летнюю беженку из Торского в ДНР Веру Тимофееву. РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
донецкая народная республика
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Российские военные эвакуировали 75-летнюю женщину на строительной тачке

РИА Новости: пожилую беженку из Торского эвакуировали на строительной тачке

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие эвакуировали на строительной тачке 75-летнюю беженку из Торского в ДНР Веру Тимофееву.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
"Спросили: "Вы ходите?" Я говорю: "Нет, не хожу, только с палочкой передвигаюсь", - рассказала РИА Новости женщина.
После этого российские бойцы нашли строительную тачку, подложили подушку, помогли Тимофеевой сесть, укрыли пальто и осторожно повезли по разрушенной улице.
«
"Обычная тачка, с колесами и ручкой. Но благодаря им я выжила... посадили меня, укрыли. Везли бедные солдатики, мокрые все. Один, не знаю как его зовут, тачку вез. Ее перекинуло, я упала - поднял (солдат - ред.) меня и дальше повез", - сказала Тимофеева.
По словам женщины, бойцы довезли ее до подвала, где находились другие жители и российские военные, которые обеспечили укрытие и дали питание.
Специальная военная операция на Украине
 
 
