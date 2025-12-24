ФСБ сообщила, кто готовил теракт на нефтепроводе "Транснефти"

"С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть", - говорится в сообщении.

При задержании с поличным злоумышленник оказал сопротивление и ликвидирован, уточнили в ФСБ.

ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан России в противоправную деятельность.