ФСБ сообщила, кто готовил теракт на нефтепроводе "Транснефти"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрыв на диспетчерской станции нефтепровода "Транснефти" по заданию украинских спецслужб готовил гражданин России, участник украинской террористической организации, сообщает ФСБ России.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации на территории Тюменской области пресекла противоправную деятельность участника одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины, который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт (ДТА) на одном из предприятий критической инфраструктуры региона.
"С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть", - говорится в сообщении.
При задержании с поличным злоумышленник оказал сопротивление и ликвидирован, уточнили в ФСБ.
ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан России в противоправную деятельность.
