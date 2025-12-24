Рейтинг@Mail.ru
ФСБ сообщила, кто готовил теракт на нефтепроводе "Транснефти"
16:28 24.12.2025 (обновлено: 17:10 24.12.2025)
ФСБ сообщила, кто готовил теракт на нефтепроводе "Транснефти"
ФСБ сообщила, кто готовил теракт на нефтепроводе "Транснефти"
Взрыв на диспетчерской станции нефтепровода "Транснефти" по заданию украинских спецслужб готовил гражданин России, участник украинской террористической... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
транснефть
россия
украина
тюменская область
происшествия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), транснефть, россия, украина, тюменская область, telegram
Происшествия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Транснефть, Россия, Украина, Тюменская область, Telegram
ФСБ сообщила, кто готовил теракт на нефтепроводе "Транснефти"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрыв на диспетчерской станции нефтепровода "Транснефти" по заданию украинских спецслужб готовил гражданин России, участник украинской террористической организации, сообщает ФСБ России.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации на территории Тюменской области пресекла противоправную деятельность участника одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины, который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт (ДТА) на одном из предприятий критической инфраструктуры региона.
ФСБ ликвидировала подозреваемого в подготовке теракта на "Транснефти"
Вчера, 16:27
"С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть", - говорится в сообщении.
При задержании с поличным злоумышленник оказал сопротивление и ликвидирован, уточнили в ФСБ.
ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан России в противоправную деятельность.
ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске
18 декабря, 08:27
 
ПроисшествияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТранснефтьРоссияУкраинаТюменская областьTelegram
 
 
