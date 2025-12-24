В ЛНР продолжат извлекать тела мирных жителей из стихийных захоронений

ЛУГАНСК (ЛНР), 24 дек - РИА Новости. В ЛНР в первом квартале 2026 года продолжат работы по поднятию останков мирных жителей из мест стихийных захоронений, приостановленные из-за погодных условий, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека региона Анна Сорока.
"Полевые работы сейчас приостановлены из-за морозов, но как только погода позволит, уже в первом квартале 2026 года поисковые отряды вернутся к работе. Их ждут как массовое захоронение под Северодонецком, так и спонтанные одиночные захоронения в районе Попасной", - сообщила омбудсмен.
Ранее РИА Новости сообщали, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти ведет работы по извлечению тел жертв украинской агрессии, в том числе и из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.
Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел
9 октября, 13:32