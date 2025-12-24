Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР продолжат извлекать тела мирных жителей из стихийных захоронений - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/tela-2064437053.html
В ЛНР продолжат извлекать тела мирных жителей из стихийных захоронений
В ЛНР продолжат извлекать тела мирных жителей из стихийных захоронений - РИА Новости, 24.12.2025
В ЛНР продолжат извлекать тела мирных жителей из стихийных захоронений
В ЛНР в первом квартале 2026 года продолжат работы по поднятию останков мирных жителей из мест стихийных захоронений, приостановленные из-за погодных условий,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:17:00+03:00
2025-12-24T18:17:00+03:00
в мире
луганская народная республика
северодонецк
россия
анна сорока
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a57715fc7e1e701b36c0a2cec0e753e0.jpg
https://ria.ru/20251009/tela-2047264726.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710524_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_a5360f3abdb282da4b389f2f5ce39ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, анна сорока, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Россия, Анна Сорока, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В ЛНР продолжат извлекать тела мирных жителей из стихийных захоронений

Омбудсмен ЛНР Сорока: извлечение тел из стихийных захоронений продолжится

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоврежденная осколками адресная табличка на улице Гагарина в Северодонецке
Поврежденная осколками адресная табличка на улице Гагарина в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Поврежденная осколками адресная табличка на улице Гагарина в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК (ЛНР), 24 дек - РИА Новости. В ЛНР в первом квартале 2026 года продолжат работы по поднятию останков мирных жителей из мест стихийных захоронений, приостановленные из-за погодных условий, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека региона Анна Сорока.
Ранее Сорока заявила РИА Новости, что останки более 1,5 тысячи мирных жителей, погибших в результате агрессии ВСУ, с 2021 года извлекли в том числе из мест массовых стихийных захоронений в ЛНР.
"Полевые работы сейчас приостановлены из-за морозов, но как только погода позволит, уже в первом квартале 2026 года поисковые отряды вернутся к работе. Их ждут как массовое захоронение под Северодонецком, так и спонтанные одиночные захоронения в районе Попасной", - сообщила омбудсмен.
Ранее РИА Новости сообщали, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти ведет работы по извлечению тел жертв украинской агрессии, в том числе и из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.
Работы на месте массового захоронения мирных жителей в Северодонецке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел
9 октября, 13:32
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияАнна СорокаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала