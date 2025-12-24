В ЛНР продолжат извлекать тела мирных жителей из стихийных захоронений

ЛУГАНСК (ЛНР), 24 дек - РИА Новости. В ЛНР в первом квартале 2026 года продолжат работы по поднятию останков мирных жителей из мест стихийных захоронений, приостановленные из-за погодных условий, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека региона Анна Сорока.