ФАС проверит публикации СМИ о повышении тарифов на услуги связи

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию в СМИ о повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года и примет меры при необходимости, сообщили РИА Новости в ведомстве.