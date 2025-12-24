Рейтинг@Mail.ru
18:46 24.12.2025 (обновлено: 18:53 24.12.2025)
ФАС проверит публикации СМИ о повышении тарифов на услуги связи
ФАС проверит публикации СМИ о повышении тарифов на услуги связи

Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию в СМИ о повышении тарифов на услуги связи с 1 января 2026 года и примет меры при необходимости, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее ряд СМИ писали, что российские операторы связи повысят тарифы на услуги с 1 января 2026 года.
"ФАС России проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - сообщили в ведомстве.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС
18 декабря, 00:59
 
Россия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
