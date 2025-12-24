Рейтинг@Mail.ru
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ
04:48 24.12.2025 (обновлено: 10:03 24.12.2025)
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ
Береговая охрана США планирует захватить третий нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.12.2025
2025
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ

© Фото : U.S. Coast GuardКорабль береговой охраны США
Корабль береговой охраны США - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : U.S. Coast Guard
Корабль береговой охраны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Береговая охрана США планирует захватить третий нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья", — говорится в публикации.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россия решительно осуждает захват танкеров у Венесуэлы, заявил Небензя
Вчера, 23:20
Судно Bella 1 отказалось допустить на борт сотрудников USCG, поэтому попасть на него, в том числе с вертолета, попробуют группы реагирования на угрозы морской безопасности, отмечается в статье.
Согласно данным о передвижении судов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, американские военные могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках Минфина США.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу
20 декабря, 06:37
Сейчас у порта Пунта-Кардон стоит на якоре судно, предназначенное для транспортировки сырой нефти. В отношении него действуют ограничения, введенные против Венесуэлы. Второй танкер внесен в антироссийский санкционный список и находится в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус.

Всего рядом с побережьем Венесуэлы сейчас находятся порядка 40 танкеров различного назначения.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Парламент Венесуэлы принял закон о защите судоходства от пиратства и блокад
Вчера, 21:56
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.
На минувшей неделе Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Действия США против наркокартелей не ограничатся Венесуэлой, заявил Трамп
Вчера, 01:51
 
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
