США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Береговая охрана США планирует захватить третий нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, передает агентство Береговая охрана США планирует захватить третий нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья", — говорится в публикации.

Судно Bella 1 отказалось допустить на борт сотрудников USCG , поэтому попасть на него, в том числе с вертолета, попробуют группы реагирования на угрозы морской безопасности, отмечается в статье.

Согласно данным о передвижении судов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, американские военные могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках Минфина США.

Сейчас у порта Пунта-Кардон стоит на якоре судно, предназначенное для транспортировки сырой нефти. В отношении него действуют ограничения, введенные против Венесуэлы . Второй танкер внесен в антироссийский санкционный список и находится в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус.

Всего рядом с побережьем Венесуэлы сейчас находятся порядка 40 танкеров различного назначения.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.

На минувшей неделе Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.