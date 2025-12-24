США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Береговая охрана США планирует захватить третий нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья", — говорится в публикации.
Судно Bella 1 отказалось допустить на борт сотрудников USCG, поэтому попасть на него, в том числе с вертолета, попробуют группы реагирования на угрозы морской безопасности, отмечается в статье.
Согласно данным о передвижении судов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, американские военные могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках Минфина США.
Сейчас у порта Пунта-Кардон стоит на якоре судно, предназначенное для транспортировки сырой нефти. В отношении него действуют ограничения, введенные против Венесуэлы. Второй танкер внесен в антироссийский санкционный список и находится в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус.
Всего рядом с побережьем Венесуэлы сейчас находятся порядка 40 танкеров различного назначения.
Обострение в Карибском море
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.
На минувшей неделе Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.