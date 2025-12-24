https://ria.ru/20251224/tailand-2064467940.html
Конфликт с Камбоджей не повлиял на турпоток, сообщили в Минобороны Таиланда
Конфликт с Камбоджей не повлиял на турпоток, сообщили в Минобороны Таиланда - РИА Новости, 24.12.2025
Конфликт с Камбоджей не повлиял на турпоток, сообщили в Минобороны Таиланда
Обострение конфликта с Камбоджей не повлияло на поток иностранных туристов в Таиланд, поскольку боевые действия ограничены приграничным регионом на востоке... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T21:35:00+03:00
2025-12-24T21:35:00+03:00
2025-12-24T21:38:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
пхукет (остров)
российский союз туриндустрии (рст)
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
таиланд
камбоджа
пхукет (остров)
Конфликт с Камбоджей не повлиял на турпоток, сообщили в Минобороны Таиланда
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обострение конфликта с Камбоджей не повлияло на поток иностранных туристов в Таиланд, поскольку боевые действия ограничены приграничным регионом на востоке страны, заявил РИА Новости официальный представитель тайского министерства обороны контр-адмирал Сурасан Конгсири.
"Мы не заметили никакого негативного влияния на глобальные туристические поездки. Конфликт между двумя странами локализован и органичен только приграничным регионом, поэтому он практически не повлиял на другие части страны", - сказал он.
По словам представителя министерства, туристические ограничения коснулись только районов непосредственных столкновений вооруженных сил Таиланда
и Камбоджи
, при этом остальная территория страны остается доступной для путешественников.
"Например, на севере Таиланд сейчас, в зимний сезон, приятно и прохладно. Если вы хотите поехать на юг, у нас также есть море по обе стороны - либо Сиамский залив, либо Андаманское море", - подчеркнул он.
Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ)
со ссылкой на туроператоров сообщили, что боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи происходят вдали от курортных мест и не оказывают никакого влияния на туристическую инфраструктуру, страны вошли в период пика сезона и готовятся к празднованию Рождества и Нового года. Отмечалось, что противостояние между странами длится много десятков лет и никаким образом не влияет на туризм в основных туристических регионах, таких как Пхукет
, Паттайя
, Самуи, Бангкок
, Краби
.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации продолжается уже более двух недель. По последним данным вооруженных сил Таиланда на 22 декабря 2025 года, 22 военнослужащих погибли и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о гибели 30 гражданских и 87 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.