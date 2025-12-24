Конфликт с Камбоджей не повлиял на турпоток, сообщили в Минобороны Таиланда

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обострение конфликта с Камбоджей не повлияло на поток иностранных туристов в Таиланд, поскольку боевые действия ограничены приграничным регионом на востоке страны, заявил РИА Новости официальный представитель тайского министерства обороны контр-адмирал Сурасан Конгсири.

"Мы не заметили никакого негативного влияния на глобальные туристические поездки. Конфликт между двумя странами локализован и органичен только приграничным регионом, поэтому он практически не повлиял на другие части страны", - сказал он.

По словам представителя министерства, туристические ограничения коснулись только районов непосредственных столкновений вооруженных сил Таиланда Камбоджи , при этом остальная территория страны остается доступной для путешественников.

"Например, на севере Таиланд сейчас, в зимний сезон, приятно и прохладно. Если вы хотите поехать на юг, у нас также есть море по обе стороны - либо Сиамский залив, либо Андаманское море", - подчеркнул он.

Краби. Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров сообщили, что боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи происходят вдали от курортных мест и не оказывают никакого влияния на туристическую инфраструктуру, страны вошли в период пика сезона и готовятся к празднованию Рождества и Нового года. Отмечалось, что противостояние между странами длится много десятков лет и никаким образом не влияет на туризм в основных туристических регионах, таких как Пхукет Паттайя , Самуи, Бангкок