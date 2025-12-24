Пять машин и 40 тонн гуманитарного груза отправили нижегородским бойцам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек – РИА Новости. Масштабный гуманитарный конвой – автомобили и более 40 тонн самых необходимых вещей - отправили в среду из Нижегородской области военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщил региональный Дом народного единства.

"В составе груза - все самое необходимое для бойцов: шесть автомобилей высокой проходимости, FPV-дроны и квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, портативные аккумуляторы, средства связи, ноутбуки, бронежилеты, экипировка, а также строительные материалы, инструменты, отопительные приборы, генераторы, автомобильные шины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять автомобилей высокой проходимости передало министерство социальной политики региона.

"Запрос на автомобили нам поступил от нижегородских участников СВО. Организовали добровольный сбор средств, сотрудники министерства и социальных учреждений Нижегородской области собрали почти 1,7 миллиона рублей. Это позволило вместо одной машины приобрести пять. Такие гуманитарные миссии не только помогают решать практические боевые задачи, но и дают нашим героям уверенность, что они не одни, что за ними стоит целый регион, готовый поддержать в любой момент", - приводятся в сообщении слова министра социальной политики региона Игоря Седых.

Директор Нижегородского института управления РАНХиГС Екатерина Лебедева от сотрудников вуза передала квадрокоптер для их коллеги, который находится на фронте. Это не первый случай участия вуза в отправке гуманитарных грузов в зону СВО: с начала 2025 года Нижегородский институт управления направил свыше 12 тонн необходимой помощи для жителей новых территорий.

Груз сформирован координационным центром по поддержке военнослужащих, действующим на базе Дома народного единства, по заявкам воинских частей, в которых служат нижегородцы. Как сообщила руководитель центра Татьяна Дружинина, гуманитарная помощь будет доставлена в 16 воинских частей в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также прифронтовой госпиталь.