Пять машин и 40 тонн гуманитарного груза отправили нижегородским бойцам
16:17 24.12.2025
Пять машин и 40 тонн гуманитарного груза отправили нижегородским бойцам
Пять машин и 40 тонн гуманитарного груза отправили нижегородским бойцам
Масштабный гуманитарный конвой – автомобили и более 40 тонн самых необходимых вещей - отправили в среду из Нижегородской области военнослужащим, выполняющим... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:17:00+03:00
2025-12-24T16:17:00+03:00
надежные люди
нижегородская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
нижегородская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
нижегородская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Надежные люди, Нижегородская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Пять машин и 40 тонн гуманитарного груза отправили нижегородским бойцам

Более 40 тонн гумпомощи отправили из Нижегородской области в зону СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек – РИА Новости. Масштабный гуманитарный конвой – автомобили и более 40 тонн самых необходимых вещей - отправили в среду из Нижегородской области военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщил региональный Дом народного единства.
"В составе груза - все самое необходимое для бойцов: шесть автомобилей высокой проходимости, FPV-дроны и квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, портативные аккумуляторы, средства связи, ноутбуки, бронежилеты, экипировка, а также строительные материалы, инструменты, отопительные приборы, генераторы, автомобильные шины", - говорится в сообщении.
Нижегородцы отправили 120 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Из Нижегородской области в зону СВО отправили сто двадцать тонн гумпомощи
20 октября, 16:43
Отмечается, что пять автомобилей высокой проходимости передало министерство социальной политики региона.
"Запрос на автомобили нам поступил от нижегородских участников СВО. Организовали добровольный сбор средств, сотрудники министерства и социальных учреждений Нижегородской области собрали почти 1,7 миллиона рублей. Это позволило вместо одной машины приобрести пять. Такие гуманитарные миссии не только помогают решать практические боевые задачи, но и дают нашим героям уверенность, что они не одни, что за ними стоит целый регион, готовый поддержать в любой момент", - приводятся в сообщении слова министра социальной политики региона Игоря Седых.
Директор Нижегородского института управления РАНХиГС Екатерина Лебедева от сотрудников вуза передала квадрокоптер для их коллеги, который находится на фронте. Это не первый случай участия вуза в отправке гуманитарных грузов в зону СВО: с начала 2025 года Нижегородский институт управления направил свыше 12 тонн необходимой помощи для жителей новых территорий.
Груз сформирован координационным центром по поддержке военнослужащих, действующим на базе Дома народного единства, по заявкам воинских частей, в которых служат нижегородцы. Как сообщила руководитель центра Татьяна Дружинина, гуманитарная помощь будет доставлена в 16 воинских частей в ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также прифронтовой госпиталь.
Отмечается, что всего на данный момент при поддержке регионального правительства координационным центром в зону СВО отправлено более 770 конвоев с 4850 тоннами гумпомощи, приобретено и передано свыше 310 транспортных средств. Гуманитарные грузы формируются с учетом запросов военнослужащих, отработано уже 3440 заявок от воинских частей.
Новая партия гуманитарной помощи отправлена Законодательным Собранием Нижегородской области в зону проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование
7 ноября, 12:36
 
Надежные людиНижегородская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
