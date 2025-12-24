Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" продолжают уничтожать окруженные группы ВСУ в Димитрове
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 24.12.2025 (обновлено: 12:32 24.12.2025)
Войска "Центра" продолжают уничтожать окруженные группы ВСУ в Димитрове
Войска "Центра" продолжают уничтожать окруженные группы ВСУ в Димитрове
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в городе Димитров и зачищать от разрозненных формирований ВСУ населенный...
Войска "Центра" продолжают уничтожать окруженные группы ВСУ в Димитрове

Войска "Центра" продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове и зачистку Родинского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в городе Димитров и зачищать от разрозненных формирований ВСУ населенный пункт Родинское, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Центр" продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистка от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.
