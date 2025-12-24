https://ria.ru/20251224/svo-2064312910.html
Войска "Центра" продолжают уничтожать окруженные группы ВСУ в Димитрове
Войска "Центра" продолжают уничтожать окруженные группы ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 24.12.2025
Войска "Центра" продолжают уничтожать окруженные группы ВСУ в Димитрове
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в городе Димитров и зачищать от разрозненных формирований ВСУ населенный... РИА Новости, 24.12.2025
Войска "Центра" продолжают уничтожать окруженные группы ВСУ в Димитрове
