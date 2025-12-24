Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 24.12.2025 (обновлено: 12:31 24.12.2025)
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в ряде районов Харьковской... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
россия
донецкая народная республика
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад" за сутки

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка, Глушковка, Пристен, Купянск-Узловой, Новосергеевка, Богуславка и Благодатовка Харьковской области, а также Дробышево и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 210 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
