https://ria.ru/20251224/svo-2064312374.html
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в ряде районов Харьковской... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:26:00+03:00
2025-12-24T12:26:00+03:00
2025-12-24T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1842527f2789c4c4ac39e97e3874a76a.jpg
https://ria.ru/20251222/peregovory-2063967506.html
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063750436.html
харьковская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c73a26ee528b2e6e5564c073260fbbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад" за сутки