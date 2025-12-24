ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки "Запад"

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.