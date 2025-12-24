https://ria.ru/20251224/svo-2064238468.html
Подразделения "Юга" уничтожили 29 блиндажей ВСУ
Подразделения "Юга" уничтожили 29 блиндажей ВСУ - РИА Новости, 24.12.2025
Подразделения "Юга" уничтожили 29 блиндажей ВСУ
Российская "Южная" группировка войск на трех направлениях уничтожила 29 украинских блиндажей, три пункта управления и пять антенн БПЛА, сообщил начальник... РИА Новости, 24.12.2025
