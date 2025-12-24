Подразделения "Юга" уничтожили 29 блиндажей ВСУ

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены пять антенн связи, семь наземных робототехнических комплексов, 29 блиндажей ВСУ, три пункта управления и пять антенн БПЛА", - сказал Астафьев.

Кроме того, по его словам, силами группировки сбиты шесть беспилотников противника, в том числе R18.