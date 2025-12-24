Бастрыкина и Гуцана попросили проверить незаконную свалку на Ставрополье

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зелёные" попросила председателя СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Александра Гуцана проверить незаконную свалку отходов в Ставропольском крае, соответствующее заявление есть в распоряжении РИА Новости.

"В Российскую экологическую партию "Зелёные" поступают многочисленные обращения граждан по поводу незаконной свалки отходов в Ставропольском крае . Несанкционированная свалка приема отходов строительства с примесью твердых коммунальных отходов несколько лет осуществляет незаконную деятельность в микрорайоне №15 Октябрьского района города Ставрополь между СТ "Яблочко-1", ДНТ "Швейник" и СТ "Ветерок"… Просим провести проверку по данному факту. В случае установления виновных лиц, просим возбудить уголовное дело", - говорится в заявлении исполнительного секретаря федерального совета партии Константина Атаяна.

В партии отметили, что отходы сваливаются прямо на почву на склоне холма, а мусор под собственным весом сползает дальше вниз по склону.

"В месте приема отходов работает тяжелая техника, которая разравнивает и засыпает отходы. Ночью отходы поджигают, свалка горит. Площадь свалки составляет ориентировочно более 12 тысяч квадратных метров", - подчеркнули "Зеленые".

Как обратили внимание в партии, прием и размещение отходов осуществляется на платной основе. Нарушители сообщают о стоимости и условиях приема по телефону.

"Во время осмотра представителями партии были зафиксированы факты разгрузки автомобиля-самосвала, заезда груженых самосвалов на площадку выгрузки", - добавили "Зелёные".

По словам Атаяна, местные жители боятся жаловаться на нарушителей, так как злоумышленники угрожают как гражданам, так и представителям проверяющих органов.

"Размещение отходов на природных территориях является прямым нарушением российского законодательства. Статья 51 Федерального закона "Об охране окружающей среды" запрещает сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Законное размещение отходов возможно исключительно в специально оборудованных местах — полигонах, площадках временного хранения отходов", - говорится в заявлении.

В партии также допускают, что нарушители организовали свалку без обязательной для этого лицензии, что образует состав преступления, квалифицируемого по статье 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").