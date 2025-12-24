Рейтинг@Mail.ru
03:41 24.12.2025
Бастрыкина и Гуцана попросили проверить незаконную свалку на Ставрополье
происшествия
россия
ставропольский край
октябрьский район
александр бастрыкин
александр гуцан
происшествия, россия, ставропольский край, октябрьский район, александр бастрыкин, александр гуцан
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Октябрьский район, Александр Бастрыкин, Александр Гуцан
Бастрыкина и Гуцана попросили проверить незаконную свалку на Ставрополье

Свалка. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зелёные" попросила председателя СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Александра Гуцана проверить незаконную свалку отходов в Ставропольском крае, соответствующее заявление есть в распоряжении РИА Новости.
"В Российскую экологическую партию "Зелёные" поступают многочисленные обращения граждан по поводу незаконной свалки отходов в Ставропольском крае. Несанкционированная свалка приема отходов строительства с примесью твердых коммунальных отходов несколько лет осуществляет незаконную деятельность в микрорайоне №15 Октябрьского района города Ставрополь между СТ "Яблочко-1", ДНТ "Швейник" и СТ "Ветерок"… Просим провести проверку по данному факту. В случае установления виновных лиц, просим возбудить уголовное дело", - говорится в заявлении исполнительного секретаря федерального совета партии Константина Атаяна.
В партии отметили, что отходы сваливаются прямо на почву на склоне холма, а мусор под собственным весом сползает дальше вниз по склону.
"В месте приема отходов работает тяжелая техника, которая разравнивает и засыпает отходы. Ночью отходы поджигают, свалка горит. Площадь свалки составляет ориентировочно более 12 тысяч квадратных метров", - подчеркнули "Зеленые".
Как обратили внимание в партии, прием и размещение отходов осуществляется на платной основе. Нарушители сообщают о стоимости и условиях приема по телефону.
"Во время осмотра представителями партии были зафиксированы факты разгрузки автомобиля-самосвала, заезда груженых самосвалов на площадку выгрузки", - добавили "Зелёные".
По словам Атаяна, местные жители боятся жаловаться на нарушителей, так как злоумышленники угрожают как гражданам, так и представителям проверяющих органов.
"Размещение отходов на природных территориях является прямым нарушением российского законодательства. Статья 51 Федерального закона "Об охране окружающей среды" запрещает сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Законное размещение отходов возможно исключительно в специально оборудованных местах — полигонах, площадках временного хранения отходов", - говорится в заявлении.
В партии также допускают, что нарушители организовали свалку без обязательной для этого лицензии, что образует состав преступления, квалифицируемого по статье 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").
"Кроме того, размещение и сжигание отходов вне специально оборудованных мест причиняет вред почве как компоненту окружающей среды, что может квалифицировано как преступление по статье 254 УК РФ ("Порча земли")", - заключили в партии.
