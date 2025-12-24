Свидетель по делу о хищениях на курских фортификациях раскрыл подробности

КУРСК, 24 дек - РИА Новости. Работы по возведению укреплений в Курской области выполнили из некачественного материала и не по техзаданию, а часть сооружений залила вода, сообщил свидетель по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье Станислав Григорьев.

"Поступило предложение доделать работы в Теткино и Попово-Лежачах... от Лукина и Дедова (было предложено провести работы на фортификациях - ред.) Меня вызвали, так как вы там находитесь, просим помочь срочно доделать... В администрации Курской области (состоялась встреча - ред.), у Дедова (в кабинете - ред.)... Пояснили, что был другой подрядчик, который получил аванс, но работы не доделал, забросил, обстановка там была накаленная... обстрелы", - рассказал Григорьев в зале Ленинского суда Курска

По словам свидетеля, по прибытии на место стало понятно, что работу необходимо переделывать, а конструкции не способны обеспечить безопасность военнослужащих.

"Работы были выполнены, но если делить их... земляные работы были выполнены на 70%. Было видно, что выкопано, но потом это все там обрушилось... Во-первых, она вся была выполнена не по техзаданию, как требовалось в плане крепежа, большая часть была сделана из некачественного материала, часть была, грубо говоря, уже просто вся залита водой... Было частично сделано перекрытие (взводного опорного пункта) ВОПа, но высота не позволяла в полный рост стоять... Впоследствии переделывали все... Были железобетонные изделия... какие-то плиты лежали бэушные (бывшие в употреблении), сетка лежала, ну и все", - добавил Григорьев.

По данным бывшего заместителя директора ООО "Техимпэкс", работы приходилось выполнять, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны ВСУ

"Обстрелы были каждый день... Они были на другой стороне Теткино, то есть мы работали... Работы производились и во время обстрела опорных пунктов, то есть обстрелы разные. Мы уведомляли заказчика о том, что идет обстрел, работа останавливается. Как обстрел прекращался, то есть по мере возможности, если это позволяло, если это не длилось два-три часа, мы возвращались к работе", - заключил Григорьев.

По данным Генпрокуратуры , с 2022 по 2023 годы правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство блиндажей, огневых точек, опорных пунктов для защиты от агрессии со стороны Украины . Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком - "Корпорация развития".