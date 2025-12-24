Рейтинг@Mail.ru
Музыкант получил 15 суток за видео с негативными высказываниями о русских - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/sud-2064472593.html
Музыкант получил 15 суток за видео с негативными высказываниями о русских
Музыкант получил 15 суток за видео с негативными высказываниями о русских - РИА Новости, 24.12.2025
Музыкант получил 15 суток за видео с негативными высказываниями о русских
Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал исполнителя песен группы "НонАдаптантЫ" за публикацию в соцсети видеозаписи с песней коллектива, в ролике выявили... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:34:00+03:00
2025-12-24T22:34:00+03:00
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251224/sud-2064324856.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Музыкант получил 15 суток за видео с негативными высказываниями о русских

РИА Новости: музыканта арестовали за публикацию видео с оскорблениями русских

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал исполнителя песен группы "НонАдаптантЫ" за публикацию в соцсети видеозаписи с песней коллектива, в ролике выявили негативное высказывание о русских, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда Соловьев Ф.К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - рассказали в пресс-службе.
Суд посчитал, что в видеозаписи песни, размещенной Соловьевым на его странице в социальной сети, имеются высказывания, в которых негативно оцениваются человек и группа лиц по признаку национальности - русские.
В суде отметили, что Соловьев является исполнителем песен группы "НонАдаптантЫ".
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суд рассмотрит дело экс-супруги боксера Бивола о возбуждении ненависти
Вчера, 13:05
 
МоскваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала