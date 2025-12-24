Музыкант получил 15 суток за видео с негативными высказываниями о русских

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал исполнителя песен группы "НонАдаптантЫ" за публикацию в соцсети видеозаписи с песней коллектива, в ролике выявили негативное высказывание о русских, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд посчитал, что в видеозаписи песни, размещенной Соловьевым на его странице в социальной сети, имеются высказывания, в которых негативно оцениваются человек и группа лиц по признаку национальности - русские.