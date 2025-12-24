https://ria.ru/20251224/sud-2064472593.html
Музыкант получил 15 суток за видео с негативными высказываниями о русских
Музыкант получил 15 суток за видео с негативными высказываниями о русских - РИА Новости, 24.12.2025
Музыкант получил 15 суток за видео с негативными высказываниями о русских
Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал исполнителя песен группы "НонАдаптантЫ" за публикацию в соцсети видеозаписи с песней коллектива, в ролике выявили
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал исполнителя песен группы "НонАдаптантЫ" за публикацию в соцсети видеозаписи с песней коллектива, в ролике выявили негативное высказывание о русских, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда Соловьев Ф.К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ
, ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - рассказали в пресс-службе.
Суд посчитал, что в видеозаписи песни, размещенной Соловьевым на его странице в социальной сети, имеются высказывания, в которых негативно оцениваются человек и группа лиц по признаку национальности - русские.
В суде отметили, что Соловьев является исполнителем песен группы "НонАдаптантЫ".