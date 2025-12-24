Рейтинг@Mail.ru
Суд изъял имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 24.12.2025 (обновлено: 22:37 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/sud-2064471533.html
Суд изъял имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области
Суд изъял имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области - РИА Новости, 24.12.2025
Суд изъял имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области
Суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, полученное коррупционным путем, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:21:00+03:00
2025-12-24T22:37:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
генеральная прокуратура рф
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251212/sud-2061731201.html
https://ria.ru/20251223/glava-2064034133.html
https://ria.ru/20251224/zaderzhanie-2064211270.html
ростовская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, генеральная прокуратура рф, москва
Происшествия, Ростовская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Москва
Суд изъял имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области

Суд конфисковал имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Окунева

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, полученное коррупционным путем, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к экс-заместителю губернатора Ростовской области – министру транспорта Владимиру Окуневу, его бывшему заместителю – Светлане Шаповаловой, а также к их родственникам... Генпрокуратура России в судебном порядке потребовала обратить в доход государства коррупционное имущество экс-чиновников и связанных с ними лиц. Требования надзорного ведомства удовлетворены", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Суд изъял имущество экс-главы района на Кубани
12 декабря, 18:03
В ведомстве отметили, что в доход государства обращены 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, среди которых пять квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 миллионов рублей. В казну Российской Федерации также взыскано свыше 100 миллионов рублей, составляющих эквивалент проданного имущества.
Установлено, что Окунев совместно с Шаповаловой использовали свое положение для незаконного обогащения. В 2016 году Окунев являлся руководителем АО "Ростовавтодор", а Шаповалова – главным бухгалтером организации. Они решили создать ООО "Транснеруд-Юг" и ООО "Строитель", и приобрели на неподтвержденные доходы более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Компании и транспортные средства были зарегистрированы на родственников, не имевших финансовых возможностей для их покупки.
Глава Крымского городского поселения Янис Будагов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Краснодарском крае задержали главу Крымска
23 декабря, 11:20
В дальнейшем в условиях конфликта интересов были обеспечены участие и победа этих фирм в государственных и муниципальных закупках на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог в Ростовской области.
Будучи заместителем губернатора Ростовской области – министром транспорта, Окунев продолжил заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Шаповалова в этот период являлась его заместителем.
Полученная коррупционная прибыль была легализована путем приобретения премиальных автомобилей и многочисленных объектов недвижимости в Москве, Ростове-на-Дону и его окрестностях.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Ростове-на-Дону задержали начальника управления производства "Алмаза"
Вчера, 01:25
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияГенеральная прокуратура РФМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала