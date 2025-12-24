В Ростове-на-Дону осудили двух украинцев по делу о диверсиях в ДНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 10 и 22 годам лишения свободы двух граждан Украины по делу о диверсиях в ДНР, сообщил журналистам представитель суда.

Уголовное дело в отношении Владислава и Елены Зайцевых слушалось в суде в закрытом режиме с июня 2023 года. В отношении последней - заочно. В ходе прений прокурор просил назначить им 22 и 12 лет лишения свободы соответственно.

"Суд приговорил Владислава Зайцева к 22 годам строгого режима, Елену Зайцеву - к 10 годам общего режима", - сказал представитель суда.

Владислав Зайцев обвинялся в участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, изготовлении и приобретении взрывчатых веществ, двух эпизодах совершения диверсии группой лиц и приготовлении еще к двум диверсиям. Елена Зайцева - в пособничестве в приготовлении к двум диверсиям, а также приобретении и перевозке взрывчатых веществ.

По данным суда, в 2018 году гражданин Украины Зайцев вошел в состав террористического сообщества, созданного сотрудниками главного управления разведки Минобороны Украины, и согласился участвовать в диверсионно-подрывной деятельности на территории ДНР

В начале декабря 2018 года Зайцев установил СВУ на опоре высоковольтной линии электропередачи и привел его в действие. Позже он получил взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые перенес их с территории, временно подконтрольной органам власти Украины, на территорию ДНР в Ясиноватую и спрятал в тайнике. Часть взрывчатых веществ он перенес по месту его и его матери работы. Зайцева, согласившись на его уговоры, предоставила ему место хранения.