В Ростове-на-Дону осудили двух украинцев по делу о диверсиях в ДНР
Южный окружной военный суд приговорил к 10 и 22 годам лишения свободы двух граждан Украины по делу о диверсиях в ДНР, сообщил журналистам представитель суда. РИА Новости, 24.12.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 10 и 22 годам лишения свободы двух граждан Украины по делу о диверсиях в ДНР, сообщил журналистам представитель суда.
Уголовное дело в отношении Владислава и Елены Зайцевых слушалось в суде в закрытом режиме с июня 2023 года. В отношении последней - заочно. В ходе прений прокурор просил назначить им 22 и 12 лет лишения свободы соответственно.
"Суд приговорил Владислава Зайцева к 22 годам строгого режима, Елену Зайцеву - к 10 годам общего режима", - сказал представитель суда.
Владислав Зайцев обвинялся в участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, изготовлении и приобретении взрывчатых веществ, двух эпизодах совершения диверсии группой лиц и приготовлении еще к двум диверсиям. Елена Зайцева - в пособничестве в приготовлении к двум диверсиям, а также приобретении и перевозке взрывчатых веществ.
По данным суда, в 2018 году гражданин Украины
Зайцев вошел в состав террористического сообщества, созданного сотрудниками главного управления разведки Минобороны Украины, и согласился участвовать в диверсионно-подрывной деятельности на территории ДНР
.
В начале декабря 2018 года Зайцев установил СВУ на опоре высоковольтной линии электропередачи и привел его в действие. Позже он получил взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые перенес их с территории, временно подконтрольной органам власти Украины, на территорию ДНР в Ясиноватую
и спрятал в тайнике. Часть взрывчатых веществ он перенес по месту его и его матери работы. Зайцева, согласившись на его уговоры, предоставила ему место хранения.
Двадцать восьмого декабря того же года Зайцев прибыл на железнодорожный перегон, где установил СВУ, а потом совершил подрыв железнодорожного полотна.