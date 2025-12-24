Рейтинг@Mail.ru
16:23 24.12.2025
Суд в Москве отказался аннулировать бренды Michelin в России
Суд в Москве отказался аннулировать бренды Michelin в России
Суд в Москве отказался аннулировать бренды Michelin в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтенд компании Michelin
Стенд компании Michelin. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России трех международных товарных знаков французского производителя шин Michelin, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь в иске шла о трех товарных знаках, зарегистрированных французской компанией в 1980, 1991 и 2001 годах для разных классов товаров и услуг. Истец просил полностью прекратить их правовую охрану в России вследствие неиспользования.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Суд частично аннулировал в России два бренда Victoria's Secret
7 ноября, 16:55
Иск был подан в июле 2024 года. Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Например, от иска к правообладателю серии брендов Akai. Кроме того, ему вернули один из двух исков к Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd. Второй иск к Hugo Boss суд отклонил.
В то же время суд по иску Multigoods Production аннулировал семь товарных знаков со словесным элементом Amazon люксембургской Amazon Europe Core, структуры крупнейшего американского интернет-ритейлера, которые были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг.
Также был аннулирован бренд финской Nokia Solutions and Networks и частично аннулированы бренды Bershka и "Бершка" испанской Inditex и бренды Victoria's Secret американского производителя нижнего белья и косметики.
Иски к американской Amazon Technologies и ряду других ответчиков пока не рассмотрены.
В судебных материалах говорится, что Multigoods Production в кооперации с рядом российских компаний ведет "деятельность в сфере производства и реализации большого перечня товаров".
Закрытый магазин одежды Hugo Boss - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд в Москве отказался аннулировать бренд Hugo Boss в России
25 ноября, 11:56
 
