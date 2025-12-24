Бывший вице-мэр Нефтеюганска подал в суд для восстановления в должности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нефтеюганска Павел Гусенков подал иск о восстановлении в должности, от которой освобождён по утрате доверия, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.
"Нефтеюганский районный суд ... зарегистрировал исковое заявление от Гусенкова П. В. о восстановлении на должности первого заместителя главы города Нефтеюганска. Трудовые отношения с истцом были прекращены 5 ноября 2025 года на основании распоряжения о прекращении трудового договора в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.
Ранее Нефтеюганская межрайонная прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе внесла представление с требованием об увольнении Гусенкова из-за утраты доверия. В пресс-службе администрации Нефтеюганска 19 декабря сообщили об освобождении его от обязанностей.
Окружное управление СК РФ отмечало, что в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, ему предъявлено обвинение. По данным следствия, фигурант в 2023 году поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, учредителем которой является муниципалитет.
По информации руководителя регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Николая Заболотнева, членство в партии Гусенкова приостановлено.
Гусенков занимал должность первого заместителя главы Нефтеюганска, координировал и контролировал деятельность юридическо-правового управления, а также нескольких отделов. На должность замглавы был назначен в 2022 году.
Суд оставил экс-губернатора Курской области Смирнова в СИЗО
11 декабря, 14:28