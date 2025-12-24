Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к курскому экс-депутату Васильеву

Отмечается, что заседание назначено на 20 января в 10.00 и пройдет в закрытом режиме.

Ленинский районный суд Курска также 25 декабря рассмотрит уголовное дело Васильева, обвиняемого в хищениях на строительстве фортификаций в приграничье. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судить его будут в особом порядке – при полном признании вины.