Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к курскому экс-депутату Васильеву - РИА Новости, 24.12.2025
16:04 24.12.2025
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к курскому экс-депутату Васильеву
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к курскому экс-депутату Васильеву
Ленинский районный суд Курска 20 января рассмотрит иск Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства деньги экс-депутата Курской областной думы... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
курск
курская область
генеральная прокуратура рф
курская областная дума
курск
курская область
происшествия, курск, курская область, генеральная прокуратура рф, курская областная дума
Происшествия, Курск, Курская область, Генеральная прокуратура РФ, Курская областная Дума
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к курскому экс-депутату Васильеву

Суд рассмотрит иск ГП к курскому экс-депутату Васильеву 20 января

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
КУРСК, 24 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Курска 20 января рассмотрит иск Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства деньги экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, сообщили в пресс-службе судебной системы по региону.
"Ранее в Ленинский районный суд города Курска поступило гражданское дело по иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, к Васильеву Максиму Сергеевичу о взыскании денежных средств в доход государства. В настоящее время производство по делу возобновлено", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Отмечается, что заседание назначено на 20 января в 10.00 и пройдет в закрытом режиме.
Васильев является одним из ответчиков по иску на 3,2 миллиарда рублей, заявленному Генпрокуратурой из-за хищений на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Ленинский районный суд Курска также 25 декабря рассмотрит уголовное дело Васильева, обвиняемого в хищениях на строительстве фортификаций в приграничье. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судить его будут в особом порядке – при полном признании вины.
ПроисшествияКурскКурская областьГенеральная прокуратура РФКурская областная Дума
 
 
