Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к курскому экс-депутату Васильеву

КУРСК, 24 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Курска 20 января рассмотрит иск Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства деньги экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, сообщили в пресс-службе судебной системы по региону.
"Ранее в Ленинский районный суд города Курска поступило гражданское дело по иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, к Васильеву Максиму Сергеевичу о взыскании денежных средств в доход государства. В настоящее время производство по делу возобновлено", – сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Отмечается, что заседание назначено на 20 января в 10.00 и пройдет в закрытом режиме.
Васильев является одним из ответчиков по иску на 3,2 миллиарда рублей, заявленному Генпрокуратурой из-за хищений на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Ленинский районный суд Курска также 25 декабря рассмотрит уголовное дело Васильева, обвиняемого в хищениях на строительстве фортификаций в приграничье. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судить его будут в особом порядке – при полном признании вины.