Суд 3 февраля продолжит рассматривать дело Киркорова о кредите
15:37 24.12.2025
Суд 3 февраля продолжит рассматривать дело Киркорова о кредите
Суд 3 февраля продолжит рассматривать дело Киркорова о кредите
Таганский суд Москвы 3 февраля продолжит рассматривать дело о взыскании с певца Филиппа Киркорова более 12 миллионов рублей задолженности по кредитному... РИА Новости, 24.12.2025
шоубиз
москва
филипп киркоров
московский кредитный банк
происшествия
москва, филипп киркоров, московский кредитный банк, происшествия
Шоубиз, Москва, Филипп Киркоров, Московский кредитный банк, Происшествия
Суд 3 февраля продолжит рассматривать дело Киркорова о кредите

Певец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы 3 февраля продолжит рассматривать дело о взыскании с певца Филиппа Киркорова более 12 миллионов рублей задолженности по кредитному договору, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Судебное заседание перенесено на 3 февраля", - сказал собеседник.
Заседания проходят в закрытом режиме.
Как ранее отметили в суде, истец в лице АО "Социум Трейд" указал, что в 2022 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Впоследствии МКБ уступил право требования истцу, который просит взыскать с артиста оставшуюся задолженность.
Представитель певца Роман Кузьмин заявлял РИА Новости, что в 2022 году Киркоров взял кредит у МКБ с условием, что вместо оплаты он выступит у них на корпоративе, "что и было сделано", однако истец просит взыскать более 12 миллионов рублей, включая пени.
