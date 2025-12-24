Суд 3 февраля продолжит рассматривать дело Киркорова о кредите

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы 3 февраля продолжит рассматривать дело о взыскании с певца Филиппа Киркорова более 12 миллионов рублей задолженности по кредитному договору, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Представитель певца Роман Кузьмин заявлял РИА Новости, что в 2022 году Киркоров взял кредит у МКБ с условием, что вместо оплаты он выступит у них на корпоративе, "что и было сделано", однако истец просит взыскать более 12 миллионов рублей, включая пени.