Суд 3 февраля продолжит рассматривать дело Киркорова о кредите
Таганский суд Москвы 3 февраля продолжит рассматривать дело о взыскании с певца Филиппа Киркорова более 12 миллионов рублей задолженности по кредитному... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы 3 февраля продолжит рассматривать дело о взыскании с певца Филиппа Киркорова более 12 миллионов рублей задолженности по кредитному договору, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Судебное заседание перенесено на 3 февраля", - сказал собеседник.
Заседания проходят в закрытом режиме.
Как ранее отметили в суде, истец в лице АО "Социум Трейд" указал, что в 2022 году Киркоров
получил кредит в Московском кредитном банке
на индивидуальных условиях. Впоследствии МКБ уступил право требования истцу, который просит взыскать с артиста оставшуюся задолженность.
Представитель певца Роман Кузьмин заявлял РИА Новости, что в 2022 году Киркоров взял кредит у МКБ с условием, что вместо оплаты он выступит у них на корпоративе, "что и было сделано", однако истец просит взыскать более 12 миллионов рублей, включая пени.