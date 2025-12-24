Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае будут судить подростка за подготовку терактов
15:27 24.12.2025
В Пермском крае будут судить подростка за подготовку терактов
В Пермском крае будут судить подростка за подготовку терактов - РИА Новости, 24.12.2025
В Пермском крае будут судить подростка за подготовку терактов
Подросток, готовивший два теракта в городских учреждениях города Чернушки Пермского края, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
происшествия
чернушка
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
чернушка
россия
пермский край
происшествия, чернушка, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чернушка, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае будут судить подростка за подготовку терактов

В Пермском крае подростка будут судить за подготовку двух терактов

МОСКВА/ПЕРМЬ, 24 дек - РИА Новости. Подросток, готовивший два теракта в городских учреждениях города Чернушки Пермского края, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в феврале 2024 года юноша изучал в интернете материалы, пропагандирующие неонацистскую идеологию, насилие, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. В сентябре 2024 года в интернет-магазине он приобрел компоненты для изготовления взрывчатого вещества.
"Его целью было совершение террористического акта в одном из муниципальных учреждений города Чернушки, однако довести свой преступный умысел до конца фигурант не сумел по независящим от него обстоятельствам", - рассказали в СК.
В январе 2025 года молодой человек вступил в запрещенное сетевое сообщество праворадикальной направленности, где продолжил изучать экстремистские материалы. А с мая, следуя инструкциям кураторов, начал готовить поджог еще одного учреждения города Чернушки, для чего были приобретены компоненты для изготовления взрывчатых веществ.
Преступная деятельность подростка была пресечена 12 июня, он был арестован, отметили в СК.
Подросток обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьями о приготовлении к теракту и незаконному изготовлению взрывчатых веществ, а также в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.
Согласно российскому законодательству, за преступления террористической направленности предусматривается наказание вплоть до пожизненного срока, напомнили в региональном СУСК РФ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Ульяновске подростков будут судить за подготовку к теракту
23 декабря, 10:42
 
Происшествия Чернушка Россия Пермский край Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
