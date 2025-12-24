Дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме будет рассматривать уголовное дело о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Рассмотрение дела пройдёт в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства.
Ранее в суде РИА Новости сообщали, что рассмотрение дела будет проходить в закрытом формате, так как среди обвиняемых есть несколько несовершеннолетних.
Дело в отношении 12 фигурантов поступило в военный суд в конце октября.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Михаилу Балашову с предложением за 50 тысяч долларов убить Симоньян. Тот привлек Егора Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки. Заказчики убийства передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами. В июле Балашов прибыл к гаражу по улице Вавилова в Москве, где были спрятаны автомат Калашникова и 90 патронов, но был задержан силовиками.
Кроме того, как сообщал СК, Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, вовлекая в неё сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей сексуальных меньшинств, публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.
В зависимости от роли и участия фигуранты обвиняются по семи статьям УК РФ, включая организацию и участие в деятельности террористической организации, приготовление к убийству, разбой, хулиганство, возбуждение ненависти.
