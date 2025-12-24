Рейтинг@Mail.ru
Дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/sud-2064348261.html
Дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 24.12.2025
Дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме будет рассматривать уголовное дело о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:41:00+03:00
2025-12-24T14:41:00+03:00
происшествия
москва
россия
маргарита симоньян
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251219/sud-2063247755.html
https://ria.ru/20251222/kurer-2063873167.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, маргарита симоньян, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Маргарита Симоньян, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме

Военный суд рассмотрит дело о покушении на Симоньян в закрытом режиме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме будет рассматривать уголовное дело о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Рассмотрение дела пройдёт в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства.
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Причастному к покушению на Соловьева террористу дали пожизненный срок
19 декабря, 14:09
Ранее в суде РИА Новости сообщали, что рассмотрение дела будет проходить в закрытом формате, так как среди обвиняемых есть несколько несовершеннолетних.
Дело в отношении 12 фигурантов поступило в военный суд в конце октября.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Михаилу Балашову с предложением за 50 тысяч долларов убить Симоньян. Тот привлек Егора Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки. Заказчики убийства передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами. В июле Балашов прибыл к гаражу по улице Вавилова в Москве, где были спрятаны автомат Калашникова и 90 патронов, но был задержан силовиками.
Кроме того, как сообщал СК, Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, вовлекая в неё сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей сексуальных меньшинств, публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.
В зависимости от роли и участия фигуранты обвиняются по семи статьям УК РФ, включая организацию и участие в деятельности террористической организации, приготовление к убийству, разбой, хулиганство, возбуждение ненависти.
Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Курьер заявил, что не имеет отношения к покушению на Прозорова
22 декабря, 15:51
 
ПроисшествияМоскваРоссияМаргарита СимоньянГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала