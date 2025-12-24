Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил иск об изъятии имущества экс-сотрудника МВД Сатюкова - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/sud-2064342655.html
Суд отложил иск об изъятии имущества экс-сотрудника МВД Сатюкова
Суд отложил иск об изъятии имущества экс-сотрудника МВД Сатюкова - РИА Новости, 24.12.2025
Суд отложил иск об изъятии имущества экс-сотрудника МВД Сатюкова
Зюзинский суд Москвы отложил на январь рассмотрение иска Генпрокуратуры о конфискации в доход государства активов обвиняемого в получении взяток в криптовалюте... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:22:00+03:00
2025-12-24T14:22:00+03:00
происшествия
россия
москва
дубай
александр бастрыкин
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251129/sobchak-2058627222.html
https://ria.ru/20251205/ivanov-2060099155.html
https://ria.ru/20251224/sud-2064304443.html
россия
москва
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, дубай, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Дубай, Александр Бастрыкин, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отложил иск об изъятии имущества экс-сотрудника МВД Сатюкова

Суд отложил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-сотрудника МВД Сатюкова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы отложил на январь рассмотрение иска Генпрокуратуры о конфискации в доход государства активов обвиняемого в получении взяток в криптовалюте экс-сотрудника МВД России Георгия Сатюкова, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение искового заявления Генпрокуратуры по иску об изъятии имущества Сатюкова отложено на 12 января в 14.00", - сказала собеседница агентства.
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Генпрокуратуру просят проверить Собчак, Гузееву и Милявскую
29 ноября, 16:48
В среду должно было начаться рассмотрение дела по существу, но суд ограничился тем, что постановил провести процесс в закрытом режиме.
В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Сатюкова за взяточничество на 5 миллиардов рублей. В декабре того же года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал РИА Новости, что в рамках расследования этого уголовного дела арестовано имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей. Сатюков скрылся за границей, он был заочно арестован. Вместе с ним в международном розыске находится его подчиненный Дмитрий Соколов.
Как писал "Коммерсант", речь идет о многочисленных активах, приобретенных на доверенное лицо и родственников, - недвижимости, в том числе в Дубае, престижных автомобилях, миллионах наличными и коллекции из семи часов Patek Philippe.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены
5 декабря, 15:12
Ранее РИА Новости сообщали в правоохранительных органах, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения, а также 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Кроме того, арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.
Фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 счетов.
Согласно материалам дела в распоряжении РИА Новости, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют - не менее 2119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириума (ЕТН), эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей, через криптокошельки за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе.
Бенефициар коммунального холдинга Корпорация СТС Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суд рассмотрит 17 жалоб на иск Генпрокуратуры к "Корпорации СТС"
Вчера, 12:04
 
ПроисшествияРоссияМоскваДубайАлександр БастрыкинГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала