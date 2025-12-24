Суд отложил иск об изъятии имущества экс-сотрудника МВД Сатюкова

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы отложил на январь рассмотрение иска Генпрокуратуры о конфискации в доход государства активов обвиняемого в получении взяток в криптовалюте экс-сотрудника МВД России Георгия Сатюкова, сообщили РИА Новости в суде.

"Рассмотрение искового заявления Генпрокуратуры по иску об изъятии имущества Сатюкова отложено на 12 января в 14.00", - сказала собеседница агентства.

В среду должно было начаться рассмотрение дела по существу, но суд ограничился тем, что постановил провести процесс в закрытом режиме.

РФ В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Сатюкова за взяточничество на 5 миллиардов рублей. В декабре того же года председатель СК Александр Бастрыкин сообщал РИА Новости, что в рамках расследования этого уголовного дела арестовано имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей. Сатюков скрылся за границей, он был заочно арестован. Вместе с ним в международном розыске находится его подчиненный Дмитрий Соколов.

Как писал "Коммерсант", речь идет о многочисленных активах, приобретенных на доверенное лицо и родственников, - недвижимости, в том числе в Дубае , престижных автомобилях, миллионах наличными и коллекции из семи часов Patek Philippe.

Ранее РИА Новости сообщали в правоохранительных органах, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения, а также 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Кроме того, арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.

Фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 счетов.