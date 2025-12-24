Рейтинг@Mail.ru
Суд признал Блиновскую заимодавцем компании ее мужа - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/sud-2064336819.html
Суд признал Блиновскую заимодавцем компании ее мужа
Суд признал Блиновскую заимодавцем компании ее мужа - РИА Новости, 24.12.2025
Суд признал Блиновскую заимодавцем компании ее мужа
Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал, что именно "королева марафонов", а не подставные... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:01:00+03:00
2025-12-24T14:01:00+03:00
москва
россия
елена блиновская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995134698_0:153:2946:1810_1920x0_80_0_0_a168df6977aaab55553efcf4bd627b56.jpg
https://ria.ru/20251224/ombudsmen-2064328930.html
https://ria.ru/20251212/blinovskaja-2061612951.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995134698_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_ad59c05da56e64c11b905e48e43bae73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, елена блиновская
Москва, Россия, Елена Блиновская
Суд признал Блиновскую заимодавцем компании ее мужа

РИА Новости: Суд признал Блиновскую заимодавцем ресторана ее мужа в Красноярске

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал, что именно "королева марафонов", а не подставные фирмы выдавали займы компании ее мужа "Рыбная история", владевшей рестораном Seabass & Sauvignon в Красноярске, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ознобихина попросила суд признать "притворными сделками в части субъектного состава" несколько десятков договоров займа, по которым ООО "Рыбная история" получала деньги от ООО "Арктур", ООО "Денеб", ООО "Кастор" и еще ряда юрлиц, входивших в схему дробления бизнеса Блиновской.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Омбудсмен ответил на вопрос о жалобах на прием передач в колонии Блиновской
Вчера, 13:27
Суд применил последствия ничтожности сделок и признал сторонами всех договоров займов и произведенных в соответствии с ними перечислений денежных средств Блиновскую в качестве заимодавца и ООО "Рыбная история" в роли заемщика.
Это решение может стать основанием для предъявления требованию к заемщику о возврате займов с процентами в конкурсную массу блогера.
По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Рыбная история" Блиновскому принадлежит 80%, остальное – у Филиппа Березина. Основной вид деятельности компании – "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". Региональные СМИ писали в 2024 году, что ресторан Seabass & Sauvignon закрылся.
Арбитражный суд Москвы в ноябре прошлого года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Защиту Блиновской не уведомили о ее этапировании в колонию
12 декабря, 11:26
 
МоскваРоссияЕлена Блиновская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала