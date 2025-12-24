Суд признал Блиновскую заимодавцем компании ее мужа

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал, что именно "королева марафонов", а не подставные фирмы выдавали займы компании ее мужа "Рыбная история", владевшей рестораном Seabass & Sauvignon в Красноярске, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ознобихина попросила суд признать "притворными сделками в части субъектного состава" несколько десятков договоров займа, по которым ООО "Рыбная история" получала деньги от ООО "Арктур", ООО "Денеб", ООО "Кастор" и еще ряда юрлиц, входивших в схему дробления бизнеса Блиновской

Суд применил последствия ничтожности сделок и признал сторонами всех договоров займов и произведенных в соответствии с ними перечислений денежных средств Блиновскую в качестве заимодавца и ООО "Рыбная история" в роли заемщика.

Это решение может стать основанием для предъявления требованию к заемщику о возврате займов с процентами в конкурсную массу блогера.

По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Рыбная история" Блиновскому принадлежит 80%, остальное – у Филиппа Березина. Основной вид деятельности компании – "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". Региональные СМИ писали в 2024 году, что ресторан Seabass & Sauvignon закрылся.

Арбитражный суд Москвы в ноябре прошлого года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.